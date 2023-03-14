Yatalak hastaların umudu yöntem! Beyin hasarını onararak, kişileri ayağa kaldırıyor...

Fizyoterapist Nisa Nur Zengin, "Teşhisi ve tanısı doktor tarafından konulmuş hastalar fizik tedavi programına alınabilir. Bu süreçte ilk aşamada hasta ayrıntılı bir değerlendirme sürecinden geçer ve şikayetleri dinlenir. Hastanın şikayetlerine göre uygun bir fizik tedavi programı düzenlenir. Her program hastaya özgü olmalıdır. Bu şikayetleri azaltmaya yönelik tedavi sürecine başlanır. Hastanın durumu, istekleri, günlük hayattaki kısıtlılıkları tedavi sürecini şekillendirir. Bu süreçte hekim ile fizyoterapist diyalog halinde olup gidişatı yönetir. Süreç geçtikçe hastanın tedaviden nasıl bir cevap aldığına bağlı olarak tedavi şekillendirilebilir." dedi.

NÖROPLASTİSİTE SAYESİNDE BEYİN KENDİSİNİ YENİLİYOR

"Nörolojik rahatsızlık geçiren hastalarda beyinde hasar oluşumunun şiddetine bağlı olarak hareket kaybı ve kaslarında güçsüzlük meydana gelebilir." diye belirten Fizyoterapist Nisa Nur Zengin, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Nöroplastisite sayesinde beyin kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Beyinde hasar alan bölgeler iyileştikçe kas iskelet problemleri de azalmaya başlar. Bu süreçte en iyi tedavi yöntemi fizik tedavidir. Nöroplastisiteyi fizik tedavi ile desteklemek hastalarda hem daha hızlı bir iyileşme süreci hem de kaybedilen hareketlerin daha doğru bir şekilde kazandırılmasına imkan sağlar."

NÖROPLASTİSİTENİN EN AKTİF OLDUĞU DÖNEM…

Nöroplastisitenin zayıfladığı ve pasif olduğu dönemlerin de olduğunu belirten Fizyoterapist Nisa Nur Zengin, "Nöroplastisitenin daha aktif ve pasif oldugu dönemler mevcut. En aktif oldugu dönem hastalıgı yeni geçirdiği süreçtir. Bu süreçte fizik tedavi ile desteklenirse daha güzel bir sonuç alınır. Sonrasında zayıfladıgında da halihazırda fizik tedaviye devam edilmesi nöroplastisiteyi canlandırmak adına önemli rol oynamaktadır." dedi.