Yatalak hastaların umudu yöntem! Beyin hasarını onararak, kişileri ayağa kaldırıyor...

Fizyoterapist Nisa Nur Zengin, "Tedaviye başlamadan önce ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede kas kuvvetine, eklem hareket açıklıklarına, kas ve tendon esnekliğine, ağrı şiddetine(VAS Skalası ile) ve hastanın günlük hayatında yaşadığı şikayetler göz önüne alınır. Tedavi programı başladıktan sonra hasta ile uyumlu bir süreç yürütülmeye çalışılır. Ara seanslarda yeni değerlendirmeler yapılarak gidişata göre tedavi revize edilebilir. Hastanın şikayetlerinde azalma, hareket kayıplarının düzelmesi ve ağrıda azalma fizyoterapistin ilk hedefleri arasındadır. İyileşme süreci de her hastada farklılık gösterir. Kimi hastada bu 2-3 seans iken kimi hastada 15 seansı bulabilir. Burada önemli olan hastanın durumuna uygun bir tedavi programı planlanmasıdır." dedi.

"Beyin tümörü gibi birçok nörolojik rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetmiş, kasları zayıflamış hastalar var. Bu hastalar belli bir süre kendi ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. Hatta yakınları da bundan sonra böyle yaşar diye düşünüyor. Ancak uygulanan fizik tedavi programıyla bu hastalar tekrar yürüyebiliyor. Burada önemli olan kişiye uygun tedavi planlamak. Bir hasta sadece birkaç ay içinde desteksiz yürüyebiliyorken bazı vakalarda 5-6 yıllık bir süre gerekebiliyor. Önemli olan pes etmeden devam etmek."

"Elbette tedavi alan her hasta hemen hızlı bir iyileşme beklentisine girmektedir fakat her hastanın tedaviye cevap verme süresi değişkenlik gösterir. Bu sebeple kesinlikle hastalar kendilerini başka hastalar ile kıyaslamamalıdır. Motivasyon hiçbir zaman düşürülmemeli ve bunun için de profesyonel bir destek alınmalıdır. Fizyoterapistler olarak bizler her zaman hastalarımızın yanında olacak ve onlara umut vermeye devam edeceğiz."