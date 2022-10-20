“Yatmaya yakın beslenmek, gırtlak reflüsüne neden olabilir”

Hastaların hayat kalitesini düşüren gırtlak reflüsü, dikkatsiz beslenme yapan birçok kişide görülebiliyor. Sabahları seste kısılma ve çatallanma, ağız kokusu, kronik geniz akıntısı ve kronik öksürük şeklinde belirtilerle ortaya çıkan gırtlak reflüsü, kişinin durumuna göre farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Tedavi edilemediği takdirde mide ya da yemek borusunda fıtık varsa hastaların ameliyat edilmesi gerekebiliyor. Beraberinde birçok hastalığa da sebep olabilen gırtlak reflüsü hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Hekimi Prof. Dr. Fatih Oğhan, "Gırtlak reflüsü olmaması gereken, patolojik bir durumdur" diyerek uyarıda bulundu.

"GIRTLAK REFLÜSÜ BAZI HASTALIKLARI BERABERİNDE GETİREBİLİYOR"

Gırtlak reflüsünün önlem alınmadığı takdirde kansere dahi neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Oğhan, "Gırtlak reflüsü olmaması gereken, patolojik bir durumdur. Gırtlak reflüsü olanlarda ekstradan birtakım hastalıklar meydana gelebiliyor. Bunlar içerisinde gırtlak kanserinden tutun da kronik sinüzite kadar diş eti hastalıklarına kadar ağız kokusuna kadar pek çok hastalık bulunuyor. Ayrıca gırtlak reflüsünün mevsimsel görülme durumları da vardır. Kışın mevsim geçişlerinde ve bahar aylarında reflü rahatsızlıkları artıyor" dedi.

"GIRTLAK REFLÜSÜ YATMAYA YAKIN BESLENENLERDE SIK GÖRÜLÜR"

Özellikle gece saatlerindeki yiyecek ve içecek tüketiminin gırtlak reflüsünde önemli rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğhan, "Gırtlak reflüsünün yemek yemeyle ilişkisi vardır. Aşırı yemek yiyenler, özellikle obez insanlarda gırtlak reflüsü fazla görülüyor. Yatmaya yakın beslenenlerde sık görülür. Özellikle yatmaya yakın yaklaşık 3 saat midenin boş kalması gerekiyor. Eğer buna dikkat edilmezse ve çay, kahve tüketimi fazla olursa görülebiliyor. Bunun dışında alkol, sigara tüketimi, gırtlak reflüsünü tetikliyor" dedi. Diyabet hastalığının da reflü için zemin hazırladığına değinen Prof. Dr. Orhan, "Ayrıca mide doluyken yapılan spor da reflüyü tetikler. Reflü, diş gelişiminde bozukluklara, dişlerde erozyonlara hatta diş kayıplarına dahi yol açabiliyor. Çocuk yaşta görülen reflü dişlerde erken çürüklerin oluşmasına yol açabilir. Gırtlak reflüsüyle beraber geniz akıntısı ve kronik öksürük de oluşturuyor. Özellikle reflü olanlarda gece yatağa yattığı zaman ağız suyunun yastığa akması beraberinde ağız kokusu olması ve gece öksürükleri olabiliyor. Boğaz reflüsü sabahları seste kısılma ve çatallanma, ağız kokusu, kronik geniz akıntısı ve kronik öksürük şeklinde belirti gösterir" diye konuştu.

"KİLO VERMEK VE İLAÇ KULLANIMI REFLÜYÜ ORTADAN KALDIRABİLİR"

Gırtlak reflüsünde kişiden kişiye değişen tedavi yöntemlerinin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Oğhan, ayrıca "Reflüsü olan hastalarda bazen mide fıtığı, yemek borusunda fıtıklaşma gibi durumlar da beraberinde olabiliyor. Eğer böyle durumlar varsa reflüsü olan hastalarda bunların ameliyatla tedavisi şarttır. Onun dışında kişinin kilo vermesi ve gerekli ilaçların kullanılması reflüyü ortadan kaldırabilir. Ayrıca gırtlak reflüsü kronik sinüzite de yol açabiliyor" dedi. Prof. Dr. Oğhan, beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Kronik geniz akıntısı oluşan hastaların özellikle akşam yemeklerinde çiğ sebze, meyvelerden uzak durmaları, asitli içecekleri içmemeleri, alkol tüketiminden uzak durmaları, ılık su tercih etmeleri gerekiyor. Buzlu içilen meyve suları, aşırı dondurma tüketilmesi, akşam yemeklerinde turşu, baharatlı şeylerin yenmesi, yağlı kızartma türü şeylerin ve acının yenmesi reflüyü artırabilir."