Yaz aylarında gizli tehlike: Gıda zehirlenmesine karşı o zinciri sakın bozmayın! Beslenme uzmanından altın değerinde tüyolar

ÖĞÜN ATLAMAYIN PROTEİN TÜKETİN

Yapılan beslenme hatalarının sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Dyt. Turan, bu hataları şöyle sıraladı: "Öğün atlamak, gün boyu yalnızca meyve ile beslenmek, yeterince su içmemek, aşırı miktarda dondurma veya şekerli soğuk içecek tüketmek yaz aylarında sık karşılaşılan hatalar arasında yer alıyor. Ayrıca sıcak havalarda iştah azalmasına bağlı olarak protein tüketiminin ihmal edilmesi de önemli bir beslenme hatasıdır."

GÜNDE EN AZ 2.5 LİTRE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığına da dikkat çeken Dyt. Turan, "Su ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte yetişkin bireylerin günlük en az 2 ila 2.5 litre su tüketmesi gerekir. Yoğun terleme, fiziksel aktivite veya açık havada çalışma durumunda bu miktar daha da artabilir. Suyun temel içecek olması önemlidir. Ayran, kefir, sade maden suyu ve şekersiz bitki çayları da sıvı alımına katkı sağlayabilir. Ancak şekerli içecekler ve meşrubatlar suyun yerini tutmaz" diye konuştu.