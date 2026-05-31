Yaz boyu buzluktan eksik etmeyeceksiniz: Tam kıvamında ev yapımı sorbe tarifi!

TAM KIVAMINDA SORBE YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Tazeleyici lezzetini en iyi şekilde yakalamak ve tam kıvamında sonuçlar elde etmek için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir. Doğru tekniklerle hazırlandığında tatlı, damakta bıraktığı ferahlatıcı lezzetiyle sizi ve misafirlerinizi büyüleyecektir.

Su ve şekeri uygun bir kaba alın, ocakta şeker eriyene kadar kaynatın ve soğumaya bırakın.

Doğradığınız meyveleri derince bir kaba koyun.

Soğuyan şerbeti ve dilediğiniz kadar limon suyunu da ekleyerek parçalanana kadar blenderdan geçirin.

Karışımı tatmanız ve ilâve etmeniz gereken bir malzeme olup olmadığını tespit etmeniz bu aşamada önemli. Zevkinize uygun tadı yakaladığınızda kabınızın üzerini örterek buzluğa koyun.

DONDURMADAN KOLAY

Sorbe, Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın, dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer bir tatlıdır. Son yıllarda ise en trend soğuk tatlılardan biri olmuştur.

İlk anda dondurmayı çağrıştıran sorbeyi dondurmadan ayıran oldukça farklı özellikleri vardır. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulundurmaz. Ayrıca, yapısı dondurma gibi kıvamlı değil, daha buzlu ve kristalizedir. Sorbe, ana malzemesinin meyve olmasından dolayı oldukça sağlıklıdır. Gluten içermediği için çölyak hastaları, vegan beslenen kişiler, süte ve yumurtaya alerjisi olanlar için harika bir tatlıdır. Vişne, limon, frambuaz, muz, böğürtlen, çilek, kara dut, incir, elma, ananas, erik, kiraz, kızılcık, kivi, kara üzüm gibi birçok meyveyle yaz-kış evde kendi sorbelerinizi yapabilirsiniz. Dondurulmuş meyveleri mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekip üzerine çok az su, biraz limon suyu veya limon kabuğu, isteğe bağlı olarak da şeker ekleyebilirsiniz. Sorbe yapımında kullandığınız limon suyu, meyve tadının ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Şeker oranını da damak tadınıza ve kullandığınız meyvelere göre düzenleyebilirsiniz.

Sorbelerin sunumu da oldukça önemlidir. Tercihe bağlı olarak süslemek için ceviz, fındık veya fıstık kullanabilirsiniz.