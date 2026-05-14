Yaz sıcağında ferahlatan ev yapımı dondurma tarifi! Yemeye doyamayacaksınız...

Sıcakların bunaltıcı etkisi artarken, İdilika'nın Mutfağı'ndan içinizi ferahlatacak müjdeli bir haber var! Hijyeninden emin olamadığımız hazır dondurmalar yerine; evde keçi sütü, saf salep ve damla sakızıyla hazırlayabileceğiniz o gerçek lezzetin formülü ortaya çıktı. İster parça çikolatalı ister süzme yoğurtlu olsun; mutfağınızı profesyonel bir dondurmacıya dönüştürecek, yapımı pratik ve tadı damaklarda kalan en özel tarifler haberimizde...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e hepimizin bayılarak yediği, ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi şartlarda, hangi hijyen koşullarında yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Şu anda ailemle birlikte memleketim Çeşme'deyim. Sıcaklar başladı ve epey bunaltıyor, biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki... Yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de şimdiden deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



PARÇA ÇİKOLATALI EŞSİZ LEZZET MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Yarım kase damla çikolata

YAPILIŞI: Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup, vanilya çubuğunu atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp, vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Kremayı çırpıyoruz. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp, yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Toz şekerin tamamen erimesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kapta soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı ekliyoruz. Damla çikolataları ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Karışımı streç filme sardıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.