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Yaz sıcaklarına özel buz gibi serinletici lezzetler! Her lokmada ferahlığı hissedeceksiniz...

Havaların giderek daha da ısındığı bu sıcak günlerde hemen hemen hepimiz serinletici lezzetler arayışına gireriz. Bu nedenle bugün sizlere ferahlatıcı etkisiyle mest edecek birbirinden lezzetli ve pratik o lezzetleri derledik. İşte her lokmada ferahlığı hissedeceğiniz o tarifler...

İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
GiriÅŸ Tarihi: 17.06.2026 09:29
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Yaz sıcaklarına özel buz gibi serinletici lezzetler! Her lokmada ferahlığı hissedeceksiniz...

Yaz mevsiminin en güzel yanı, doğanın bize cömert davranması. Domates dalından kopmuş gibi kokuyor, salatalık çıtır çıtır, otlar mis gibi… Ama kabul edelim; termometre 35 dereceyi gösterirken saatlerce mutfağın başında durmak kimsenin hayali değil. Ben yazın sofraları biraz yavaşlatmayı seviyorum. Daha az pişen, daha çok serinleten, bol zeytinyağlı, bol renkli tabaklar hazırlıyorum. Çünkü iyi yemek sadece mideyi değil, ruhu da ferahlatmalı. Üstelik misafir geldiğinde de saatlerce uğraşmadan şık bir masa kurmanın sırrı, doğru tarifleri seçmekten geçiyor. Bugün sizlerle benim yaz sıcaklarında en sık hazırladığım dört kurtarıcı tarifi paylaşacağım. Hafifler, pratikler ve en önemlisi; bir lokmada yazı hissettiriyorlar.


AVOKADOLU CACIK

MALZEMELER
2 su bardağı süzme yoğurt
1 olgun avokado
1 salatalık
1 diş sarımsak
Yarım limon suyu
Dereotu
Tuz
Zeytinyağı
YAPILIŞI: Yoğurdu ezilmiş avokadoyla karıştırın. Rendelenmiş salatalık, sarımsak, limon suyu ve ince kıyılmış dereotunu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp üzerine bol zeytinyağı gezdirerek soğuk servis edin.


KARPUZLU BEYAZ PEYNİR SALATASI

MALZEMELER
3 dilim karpuz
150 gram beyaz peynir
Taze nane
Roka
Ceviz içi
Zeytinyağı
Nar ekşisi
YAPILIŞI: Küp doğranmış karpuzları ve beyaz peyniri servis tabağına alın. Üzerine roka, nane ve iri kırılmış cevizleri serpiştirin. Zeytinyağı ve nar ekşisiyle son dokunuşu yapın.

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ZEYTİNYAĞLI KABAK CARPACCIO

MALZEMELER
2 yeşil kabak
Limon suyu
Zeytinyağı
Parmesan veya eski kaşar rendesi
Karabiber
Taze fesleğen
YAPILIŞI: Kabakları çok ince dilimleyin. Servis tabağına dizip limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Üzerine peynir rendesi, karabiber ve fesleğen yaprakları ekleyin. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

LİMONLU YOĞURT KÜPLERİ

MALZEMELER
1 paket yulaflı bisküvi
2 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı bal
1 limon kabuğu rendesi
1 limon suyu
Üzeri için taze meyveler
YAPILIŞI: Kupların tabanına kırılmış bisküvileri koyun. Yoğurt, bal, limon suyu ve limon kabuğunu karıştırıp üzerine paylaştırın. En üstünü mevsim meyveleriyle süsleyip en az bir saat buzdolabında dinlendirin.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
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