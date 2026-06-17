Yaz sıcaklarına özel buz gibi serinletici lezzetler! Her lokmada ferahlığı hissedeceksiniz...

Yaz mevsiminin en güzel yanı, doğanın bize cömert davranması. Domates dalından kopmuş gibi kokuyor, salatalık çıtır çıtır, otlar mis gibi… Ama kabul edelim; termometre 35 dereceyi gösterirken saatlerce mutfağın başında durmak kimsenin hayali değil. Ben yazın sofraları biraz yavaşlatmayı seviyorum. Daha az pişen, daha çok serinleten, bol zeytinyağlı, bol renkli tabaklar hazırlıyorum. Çünkü iyi yemek sadece mideyi değil, ruhu da ferahlatmalı. Üstelik misafir geldiğinde de saatlerce uğraşmadan şık bir masa kurmanın sırrı, doğru tarifleri seçmekten geçiyor. Bugün sizlerle benim yaz sıcaklarında en sık hazırladığım dört kurtarıcı tarifi paylaşacağım. Hafifler, pratikler ve en önemlisi; bir lokmada yazı hissettiriyorlar.