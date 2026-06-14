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Yaz sıcaklarında vücudunuzu içeriden serinletin! Anadolu mutfağının asırlık formülü deşifre oldu!

Yaz aylarının kavurucu sıcakları mutfaktaki alışkanlıklarımızı tamamen değiştirirken, sofralara hafiflik ve ferahlık getiren taze nanenin gizli faydaları ezber bozuyor! Anadolu mutfağının en eski aromatik bitkilerinden biri olan taze nane, sadece kokusuyla evleri sarmakla kalmıyor, içerdiği mentol ve doğal uçucu yağlar sayesinde vücudu içeriden serinleten dev bir kalkan görevi üstleniyor.

Yazın kendine has bir dili vardır. Güneş biraz daha cömert davranır, sofralar hafifler, mutfaklar ferah aromalarla dolar. İşte bu mevsimin en güzel kokularından biri de hiç kuşkusuz taze nanedir. Daha demeti elinize aldığınız anda yayılan o serinlik hissi, yaz sofralarının vazgeçilmez habercisidir. Nane, Anadolu mutfağının en eski ve en sevilen aromatik bitkilerinden biridir. Kurusu da çok kullanılır ancak taze nane bambaşka bir karakter taşır. Salatalara canlılık katar, yoğurtlu tariflere ferahlık verir, içeceklere yaz esintisi ekler. Özellikle sıcak günlerde hazırlanan yemeklerde damakta bıraktığı serin tat, onu diğer tüm yeşilliklerden ayırır. Eskiden bahçelerde, pencere önlerinde mutlaka bir nane köşesi bulunurdu. Sabah erken saatlerde koparılan birkaç dal nane, kahvaltı sofrasına kadar eve mis gibi bir koku yayardı.

Domatesin, salatalığın ve beyaz peynirin yanında yerini alan taze nane, aslında en sade sofraları bile zenginleştirmeye yeterdi. Yaz aylarında ağır yemeklerden uzaklaşırken taze nane adeta kurtarıcı olur. Bir kase cacığa eklenen birkaç yaprak, klasik lezzeti bambaşka bir boyuta taşır. Zeytinyağlı yemeklerde kullanıldığında ferahlatıcı etkisi daha da belirginleşir. Üstelik sadece tuzlu tariflerde değil, meyveli içeceklerde ve limonatalarda da harika sonuç verir. Taze nanenin mutfaktaki en güzel özelliklerinden biri de uyumlu olmasıdır. Limonla, yoğurtla, zeytinyağıyla, salatalıkla ve yaz meyveleriyle mükemmel bir birliktelik kurar. Bu nedenle sıcak havalarda hazırlanan hafif menülerin başrol oyuncularından biridir. Pazardan ya da manavdan alırken yapraklarının canlı yeşil olmasına dikkat etmek gerekir. Solmuş, sararmaya başlamış yapraklar tazeliğini kaybetmiş olabilir. Eve geldikten sonra nemli bir kağıt havluya sarıp buzdolabında saklamak, ömrünü birkaç gün daha uzatacaktır. Yaz sofralarında bazen en büyük mutluluk en basit lezzetlerde saklıdır. Bir dilim köy ekmeği, biraz beyaz peynir, domates ve birkaç yaprak taze nane… İşte mevsimin bütün bereketini hissetmek için çoğu zaman bundan fazlasına ihtiyaç yoktur.