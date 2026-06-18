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Yazın çocuklarda gizli tehlike! Bu alışkanlık enfeksiyon riskini katlıyor

Artan hava sıcaklıkları, havuz ve deniz aktiviteleri ile değişen beslenme alışkanlıkları çocukların idrar ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, “Günde 2 litre su tüketilmeli. Çocuklar su şişesini yanından ayırmamalı” uyarısında bulundu

GiriÅŸ Tarihi: 18.06.2026 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarıyla birlikte çocuklar daha fazla dışarıda vakit geçirirken, sıcak hava ve artan hareketlilik bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, özellikle yaz aylarında yetersiz sıvı tüketiminin çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığına dikkat çekerek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

2 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Prof. Dr. Sılay, özellikle okul çağındaki çocukların günlük sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklarımız daha fazla terliyor ve daha hareketli oluyor. Bu durum sıvı ihtiyacını artırıyor. Okul çağındaki çocuklarımızın günlük sıvı alımını 1.5-2 litre hatta mümkünse daha da üzerinde tutmakta fayda var. Yetersiz sıvı tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Bu nedenle su tüketiminin gün içine yayılarak, düzenli şekilde yapılması gerekiyor."