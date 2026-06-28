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Yazın en büyük tehlikesi sandığınızdan farklı! Belirtileri görünce vakit kaybetmeyin

Sıcakların artmasıyla birlikte güneş ve sıcak çarpması vakaları da artıyor. Birbirine sıkça karıştırılan bu iki tablo, belirtileri ve riskleri açısından önemli farklılıklar taşıyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar için erken müdahalenin hayat kurtardığını vurguluyor

Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:08 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz ayları denildiğinde akla tatil, deniz ve güneş geliyor. Ancak yükselen sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalanlar için ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. En sık karşılaşılan iki tablo ise güneş çarpması ve sıcak çarpması. Her ne kadar günlük hayatta aynı anlamda kullanılsalar da, uzmanlara göre bu iki durumun oluşma nedeni, belirtileri ve tedavi yaklaşımı birbirinden farklı.



Güneş çarpması, uzun süre baş ve boyun bölgesinin doğrudan güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkıyor. Beyin zarlarının aşırı ısınmasıyla gelişen bu tablo; baş ağrısı, ense ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve halsizlikle kendini gösteriyor.