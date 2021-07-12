Yazın kalp sağlığı için denize aç karnına girin

Sıcak ve nemli havalarda pek çok kişi, havanın kendisini bunalttığından, göğüs kafesine baskı yaptığından şikâyet edebiliyor. Sağlıklı kişiler için bile çoğu zaman hastalık nedeni olabilen yaz sıcaklarının, özellikle kalp rahatsızlığı olanlarda mevcut kalp problemlerini artırabileceğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, yazın kalp sağlığımızı korumamızı sağlayacak uyarılarda bulundu.

AŞIRI SICAKLAR KALP DAMAR HASTALIĞINI TETİKLİYOR

Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp damar hastalığını, tansiyon dengesizliğini ve kalp yetersizliğini tetikleyebileceğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri cildin kan dolaşımıdır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşerek, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetersizliği bulunan hastalarda kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, hayati organlara olan kan akımının azalmasına yol açabilir" diye konuştu.

SICAK HAVALARDA KALP KRİZİNDEN ÖLÜMLER ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının artmasının özellikle kalp hastaları açısından bazı riskler oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Uçar, şunları söyledi:

"Kalp krizleri aşırı sıcak havalarda artış gösterir. Bunun en önemli nedeni tuz ve elektrolit kaybı ile tepkisel olarak kanın pıhtılaşma oranının artmasıdır. Aşırı sıcak ve nemli günlerde, kalp krizi geçiren veya kalp ve damar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artış göstermektedir. Aşırı sıcak dalgalarının yaşandığı yıllarda yapılan gözlemsel çalışmalarda özellikle yaşlı ve yandaş hastalıkları olan hastaların daha fazla etkilendiği görülmüştür. Olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı alarak ve elektrolit kaybına dikkat ederek güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir."