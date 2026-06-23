Yazın serinliği bu içeceklerde! Her yudumda içiniz ferahlayacak...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, içinizi serinleten sodalı içecekler var. Yazın sıcaklığına karşı vücudumuzun serinlemesi için soğuk içeceklere ihtiyacı var. Ancak bazen ne içsek bilemez hale geliyoruz. Yani soğuk kahveleri içtik, limonataların tadına vardık, soğuk çaylar çoktan bitti. Geçmiyor o açlık, soğuk içeceğe olan ihtiyaç bitmiyor. O zaman sodayı devreye sokmanın vakti geldi. Bu yapacağımız sodalı içeceklerde şeker oranını kendinize göre ayarlayabilir, dilerseniz yalnızca meyvenin şekerinden yararlanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.