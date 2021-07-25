Yazın terlemek ve halsizlik gizli kalbin habercisi olabilir

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp damar tıkanıklıklarının yaklaşık yüzde 20'sinde görülen gizli kalp olarak bilinen sessiz iskemi hastalığı riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalp damar tıkanıklığı olanların efor esnasında ağrı hissettiğinde, istirahatle kendi önlemlerini aldığını ifade eden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Vücudunun alarm vermesiyle bireyler, kendilerini zorlamaktan kaçınarak doktora daha erken başvurabilir. Ancak gizli kalp hastalığı olanlarda göğüs ağrısı gibi erken uyarı mekanizması olmadığı için istirahate geçmezler. Aktivitelerle kalbi zorlamaya devam ederek kalp krizinin oluşmasına zemin hazırlar. Bu durum, gizli kalp hastalığı olanların doktora geç başvurmasına ve kalp krizine bağlı ölümlerin diğer hastalara kıyasla en az 2 kat daha yüksek çıkmasının başlıca sebebidir" ifadelerini kullandı.



"DİYABET VE KİLO SORUNU OLANLARDA RİSK YÜZDE 60 YÜKSEK"

Şeker hastalarının özellikle gizli kalp krizi açısından riskli grubu oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, "Yapılan çalışmalarda ileri evre kontrolsüz şeker hastalığı olanlarda gizli kalp hastalığı riske yüzde 60'a ulaşabiliyor. Yine aşırı kilolu bireyler, kronik akciğer hastalığı, uyku apnesi, total kolesterol 240 mg/dl üzeri veya LDL kolesterol 160 mg/dk üzeri veya HDL kolesterol 35 mg/dk altı olanlar, sigara kullananlar ve kadınlarda gizli kalp hastalığı riski daha yüksek. Yine ileri yaşta, kalp nakli öyküsü olanlarda da gizli kalp hastalığı riski daha fazla" diye konuştu.