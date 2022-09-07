Yediği sandviç yüzünden 2 saat içinde öldü! İçindeki o malzeme…

Marsh'ın kocası Andy Marsh, beş çocuk annesinin Bristol'deki soruşturmasına, yediklerini yakından takip ettiğini ve özellikle yaşadıkları yedi ay önce neredeyse ölümcül bir reaksiyonun ardından asla risk almadığını söyledi.

Melksham, Wiltshire'dan 42 yaşındaki diş hekimi hemşiresi Celia Marsh, bir yediği sandviçten hemen sonra yaşadığı reaksiyon nedeniyle, ailesinin, yoldan geçenlerin, sağlık görevlilerinin ve hastane personelinin çabalarına rağmen iki saat sonra öldü.

"GIDA ALERJİSİNİ TETİKLEDİ İDDİASI"

Celia'nın gıda alerjilerini yakından izlediğini söyleyen eşi, yemekten önce her etiketi kontrol ettiğini ve her zaman malzemeler hakkında bilgiler aldığını belirtti. Celia, etiketten veya kendisine verilen cevaplardan emin değilse, risk almak istemediği için yemeği yemiyordu.

Andy Marsh, karısı 2017'de Bath'a Noel sonrası bir alışveriş gezisi sırasında kendini hasta hissettiğinde, bunun sandviç yüzünden olduğuna inanamadı. "Celia, etikette 'vegan' yazdığı için ilk başta saçmaladığını düşündü ama sonra bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti."