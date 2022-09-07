Yediği sandviç yüzünden 2 saat içinde öldü! İçindeki o malzeme…

Melksham, Wiltshire'dan 42 yaşındaki diş hekimi hemşiresi Celia Marsh, bir yediği sandviçten hemen sonra yaşadığı reaksiyon nedeniyle, ailesinin, yoldan geçenlerin, sağlık görevlilerinin ve hastane personelinin çabalarına rağmen iki saat sonra öldü.
Marsh'ın kocası Andy Marsh, beş çocuk annesinin Bristol'deki soruşturmasına, yediklerini yakından takip ettiğini ve özellikle yaşadıkları yedi ay önce neredeyse ölümcül bir reaksiyonun ardından asla risk almadığını söyledi.
"GIDA ALERJİSİNİ TETİKLEDİ İDDİASI"
Celia'nın gıda alerjilerini yakından izlediğini söyleyen eşi, yemekten önce her etiketi kontrol ettiğini ve her zaman malzemeler hakkında bilgiler aldığını belirtti. Celia, etiketten veya kendisine verilen cevaplardan emin değilse, risk almak istemediği için yemeği yemiyordu.
Andy Marsh, karısı 2017'de Bath'a Noel sonrası bir alışveriş gezisi sırasında kendini hasta hissettiğinde, bunun sandviç yüzünden olduğuna inanamadı. "Celia, etikette 'vegan' yazdığı için ilk başta saçmaladığını düşündü ama sonra bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti."
Sandviç markasının CEO'su Pano Christou, Marsh'ın soruşturmasının ilk gününe şahsen katıldı. Soruşturmada okunan bir açıklamada Andy Marsh, Mayıs 2017'de Celia Marsh'ın çalıştığı diş ameliyatında marshmallow içeren bir şey yediğinde ilk "kötü tepkisini" yaşadığını söyledi. Etiket, süt içeren bir ürünle aynı maddeden yapıldığını söyledi. Ameliyatta 12, hastanede üç adrenalin iğnesine ihtiyacı vardı. Andy Marsh, sadece işte olduğu ve adrenalinleri olduğu için hayatta kaldığını düşündüğünü söyledi. Ayrıca her zaman duruma müdahale edebilmesini sağlayan EpiPen taşıdı.
"YEDİKTEN 2 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ"
27 Aralıkö 1027 Marsh ailesinin bir alışveriş merkezinde yaptıkları gezi sırasında bir markadan sebzeli bir sandviç satın aldı. Eşi Andy Marsh, alerjisi nedeniyle Celia'nın her zaman alışveriş yaparken ayrıntılı bilgi aldığını belirtti. Celia, yemek yedikten sonra, kendisini tuhaf hissettiğini söyledi. Ardından nefes almakta zorlanan kadın, solunum için kullandığı cihaza ve EpiPen kullanımına rağmen hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ise hayatını kaybetti.
Andy Marsh, Celia öldükten birkaç sonra çantasında sandviç paketini bulduğunu ve bununla ilişkili olabileceğini belirtiyor.