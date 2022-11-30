Yemek yiyemiyorum diye doktora gitti! Midesinden çıkanlar cerrahları şoka uğrattı: Tam 3 kilo...

Kimliği açıklanmayan 14 yaşındaki genç kız çocuğunun muhtemel olarak "Pica" adı verilen bir psikiyatrik rahatsızlıktan muzdarip olduğunu belirten uzmanlar, yenmemesi gereken şeyleri yemeye dair önlenemez bir isteği bulunduğunu söyledi. South China Morning Post'un bildirdiğine göre, bu süreçte genç kızın Shaanxi Eyaleti, Xian'da büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte yaşadığı anlaşıldı.
"TAM 3 KİLOLUK BİR TÜY YUMAĞI"
Tedavisinden sorumlu olan Uzman Gastroenterolog Shi Hai, yemek yiyemeyecek duruma geldiğinde kendisine başvurduğunu, yaptıkları tetkikler sonucunda ise midesinden yaklaşık 3 kg ağırlığında bir "tüy yumağı" çıkardıklarını belirtti. Buradaki en önemli sorun; ebeveynlerinin uzun süredir uzaktayken büyükanne ve büyükbabasıyla yaşaması esnasında bu acil durumun fark edilmemiş olmasıydı.
"BAĞIRSAKLARI VE MİDESİ TAMAMEN TIKALI"
Pika adı verilen bu sendrom esnasında genç kız, kendi saçlarından bir tutam koparıp yemek zorunda hissediyor ve bu isteğe karşı koyamıyor. İlerleyen süreçte yoğun bir saç tüketiminin ardından doktora başvurduğunda Pika sendromu büyük oranda ilerlemişti. Dr. Shi Hai, "Midesi o kadar çok saç teliyle dolmuştu ki yiyecek için yer kalmamıştı, hatta bağırsakları da tıkalı haldeydi" açıklamasında bulundu.
Doktor, davranışlarına yeterince dikkat edilmemesi sonucunda yıllarca bu psikolojik sorunla mücadele etmek zorunda kaldığını, bu nedenle çocuk davranışlarına dikkat edilmesi gerekliliğini vurguladı.
"BELİRTİLER FARK EDİLDİĞİNDE MUTLAKA UZMANA BAŞVURULMALI"
Pika sendromu, besin olarak değerlendirilmeyen, örneğin; toprak, kağıt, saç, kül gibi besinleri devamlı olarak tüketme ve bu isteğe karşı koyamama halidir. Sıklıkla çocuklarda görülen bu rahatsızlık, aslında çocukların hal ve hareketleri takip edilerek kolayca fark edilebilir. 2 yaşından büyük çocuklarda önemli bir belirti olan besin olmayan şeyleri yeme isteği, dikkat edilmesi ve uzmana danışılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.