Yemek yiyemiyorum diye doktora gitti! Midesinden çıkanlar cerrahları şoka uğrattı: Tam 3 kilo...

"BELİRTİLER FARK EDİLDİĞİNDE MUTLAKA UZMANA BAŞVURULMALI"

Pika sendromu, besin olarak değerlendirilmeyen, örneğin; toprak, kağıt, saç, kül gibi besinleri devamlı olarak tüketme ve bu isteğe karşı koyamama halidir. Sıklıkla çocuklarda görülen bu rahatsızlık, aslında çocukların hal ve hareketleri takip edilerek kolayca fark edilebilir. 2 yaşından büyük çocuklarda önemli bir belirti olan besin olmayan şeyleri yeme isteği, dikkat edilmesi ve uzmana danışılması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.