“Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” Sergisi Kalyon Kültür’de Açıldı

Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı'nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak 'İyilik İçin Sanat Derneği' ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz."

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora sergiye dair şu ifadelere yer verdi: "

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançları ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise; "Hayata geçirdiğimiz projelerimizle birçok genç sanatçıyı destekleme fırsatı bulduk. Bizim amacımız, sanatın daha geniş kitlelere yayılması için projeler üretmek ve genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmak. Bunun için de kurumlarla yapılan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Her kurumun birbirinden farklı etkin iş ve ilişki ağları var. "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi kapsamında iş birliği gerçekleştirdiğimiz Kalyon Kültür, etki alanı büyük ve geniş kitlelere ulaşan güçlü bir kurum. Bu nedenle projenin ve sanatçıların görünürlüğüne ciddi anlamda katkı sağlanacak. Bu zamana kadar farklı projelerimizde yer almış birbirinden kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile oluşturulan bu sergiyi, merkezi konumu ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Nişantaşı Taş Konak'ta gerçekleştirmekten dolayı da son derece mutluyuz. Bu vesile ile de Kalyon Kültür'e değerli iş birliği için teşekkür ediyoruz" dedi.