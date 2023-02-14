Yeni bir hayata adım! Depremzede 15 bebek Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait "DAP" uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 bebeği, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirdi.

AA Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzede bebekler, tedavi ve bakım için Ankara'ya getirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığına ait DAP uçağı, 10'u Adana, 5'i Mersin'den olmak üzere 0-1 yaşındaki 15 depremzede bebeği almak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.