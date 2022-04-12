Yeni tehlike! Havadaki mikroplastikler akciğerlerde saptandı

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) tespit edildi. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "20 yıl önce ortaya çıkan bazı çalışmalarda akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastaların akciğer dokularında bu mikroplastik adı verilen yabancı maddeleri görmüştük. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girdiğinde yaygın derecede reaksiyon yapmaktadır. Buna bağlı olarak akciğerde kansere kadar yol açabilen çeşitli hastalıklar görmekteyiz" dedi. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise mikroplastik tehlikesine karşı hava kalitesinin sürekli olarak incelenip kirleticilerin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayatın hemen her alanında insanların maruz kaldığı plastiklerin vücut üzerindeki etkilerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İngiltere'de yapılan araştırma, yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) tespit edildiğini ortaya koydu.

"MİKROPLASTİKLERE GÜNLÜK HAYATIMIZDA MARUZ KALIYORUZ"

Mikroplastiklerin günlük hayatın her yerinde görüldüğünü belirten Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Mikroplastik adı verilen polipropilenler günlük hayatımızda her yerde karşılaştığımız plastik maddelerdir. Yemek yediğimiz plastik kaplardan tutun, kullandığımız arabada ve jelatinlerde de görebiliriz. Dolayısıyla günlük hayatımızda bu maddelere çok fazla maruz kalmaktayız. Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde de görülüyor. Zaten 20 yıl önce ortaya çıkan bazı çalışmalarda akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastaların akciğer dokularında bu mikroplastik adı verilen yabancı maddeleri görmüştük. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girdiğinde yaygın derecede reaksiyon yapmaktadır. Buna bağlı olarak akciğerde kansere kadar yol açabilen çeşitli hastalıklar görmekteyiz. Astım, akciğer hastalığı gibi hastaları tetiklediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.