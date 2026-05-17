Yenidoğan bebeklerde hiç belirti vermeden ilerliyor! Uzmanı uyardı: Sakın ihmal etmeyin!

Dünyaya 400-800 gram ağırlığında minnacık kalple doğan bebeklerin yaşama tutunabilmesi için kalp sağlıkları çok önemli. Yaklaşık 40 gramlık bu minnacık kalplere doğumdan hemen sonra Sağlık Bakanlığı’nın ‘Kritik Konjenital Kalp Hastalığı Tarama Programı’yla bakılıyor.

Türk Neonatoloji Derneği tarafından düzenlenen 33. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, kritik konjenital kalp hastalıklarına dikkat çekti. Bu hastalığın doğumdan sonraki ilk gün ve haftalarda belirti vermeden ilerleyebilen, ancak kısa sürede yaşamı tehdit edebilen ciddi tabloya dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Koç, "Erken tanı konulmadığında dolaşım bozukluğu, şok ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yenidoğan döneminde erken tanı, yaşam şansını belirleyen en kritik basamaktır" dedi.

NABIZ OKSİMETRE İLE ÖLÇÜM

Prof. Dr. Koç, "Bebek doğduğunda tamamen normal görünebilir" diyerek, şu uyarıları yaptı: "Eve gittikten sonra bu bebekler aniden kötüleşip, hayati tehlikeleri olur. İşte bunu anlamak için nabız oksimetre ile ölçümler yapılarak, bu bebeklerde kalp hastalığı riskini görüyoruz. Çocuk kardiyoloji uzmanları burada çok önemli. Hemen gerekirse onlar ekokardiyografi ile kalbe bakıyorlar, gerekiyorsa kalp cerrahları da müdahale ediyor."