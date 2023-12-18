Yenidoğan bebekleri sarılıktan korumanın yolu bu kuraldan geçiyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, çocuklarda görülen sarılık hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarılığın başka sağlık problemi olmayan yenidoğan bebeklerde sık görülen klinik bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "Yenidoğan sarılığı, bilirubinin (kan elemanlarından alyuvarların yıkımı sonucu ortaya çıkan bir madde) cilt ve mukozalarda birikerek yenidoğanlarda cilt ve gözlerin sararmasına neden olduğu yaygın bir durumdur" diye konuştu.

"FAZLA HUZURSUZ VE YORGUN OLABİLİRLER"

Yenidoğanlarda görülen sarılığın, bebeğin kanındaki bilirubin miktarının fazla olmasından kaynaklandığını ve bu durumun, bebeğin karaciğerinin henüz olgunlaşmamış olmasından dolayı gerçekleştiğini söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "Bebeklerde sarılığa neden olan faktörler arasında doğum öncesi enfeksiyon, kan uyuşmazlığı ve doğum sonrası beslenme veya emzirme yetersizliği sayılabilir. Sarı deri ve sarı gözler, yenidoğan sarılığının en sık görülen belirtisidir. Sarılığı olan bebekler genelde yorgun veya halsiz görünebilir. Sarılığı olan bebekler huzursuz olabilir ve normalden daha fazla ağlayabilirler. Yenidoğan bebeklerin yaklaşık yüzde 60'ında görülen sarılık problemi, doğum sonrası dönemin normal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak tedavi süreci zamanında başlatılmaz ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerine yer verdi.

"TEDAVİ YÖNTEMİ HER BEBEKTE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR"

Yenidoğan bebeklerde sarılık tedavisinin bebeğin kaç günlük olduğuna, kilosuna, kandaki bilirubin miktarına göre değişiklik gösterdiğini aktaran Uzm. Dr. Öztürk, "Öncelikle yenidoğan sarılığının teşhisinde kan dolaşımındaki bilirubin düzeyini ölçmek için bir kan testi kullanılır. Bebeğin cildi ve gözleri sarılık belirtileri açısından incelenir. Sarılık teşhisi koyulduktan sonra bebeğin kaç günlük olduğuna, kilosuna, kandaki bilirubin miktarına göre tedaviye başlanır" dedi.

"DOĞRU BAKIMLA KOLAYCA TEDAVİ EDİLEBİLİR"

Yenidoğan sarılığının doğru bakımla kolayca tedavi edilebilen yaygın bir durum olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Öztürk, "Bebeğinizle ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. Bebeğinizin bakımına yönelik bir plan geliştirmeniz için buradayız. Bebeğinizi sık sık emzirin. Bebeği sık sık emzirmek sarılıklarını kontrol altına almanıza ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. Ebeveynlerin, bebeklerinde sarılık şüphesine yönelik herhangi bir belirti görürlerse hemen doktorlarına başvurması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Öztürk, "Bazı bebekler sarılık oluşma riski daha yüksek olan faktörlere sahip olabilir. Bu faktörler arasında erken doğum, kan grubu ve anne babadaki Rh uyumsuzluğu yer alır. Bununla birlikte, sarılık önlenebilir bir hastalıktır ve annelerin emzirmeyi artırarak bebeklerinin riskini azaltmaları mümkündür" diyerek sözlerini sonlandırdı.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Uzm. Dr. Emre Öztürk, uygulanabilecek tedavi yöntemlerini ise şöyle sıraladı:

Fototerapi: Yenidoğan bebekte bilirubin seviyesinde yükseklik varsa, fototerapi tedavisi uygulanır. Fototerapi tedavisi ile bebeğin cildini ışığa maruz bırakmak, bilirubinin parçalanmasına yardımcı olabilir. Fototerapi gibi medikal müdahaleler, sarılığın hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir.

Değişim transfüzyonu: Nadir durumlarda bebeğin kanının sağlıklı kanla değiştirilmesi için kan nakli gerekebilir.

Erken ve sık beslemeler: Emzirme, sarılık belirtilerinin azaltılmasında etkili bir yöntemdir. Bebeği daha sık beslemek bilirubinin dışarı atılmasına yardımcı olabilir. Bebeğinizin doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde yeterince süt aldığından emin olmak gerekir.

Odaya alma: Bebeğinizi doğumdan sonraki ilk birkaç gün sizinle aynı odada tutun, çünkü sık sık beslenmek sarılığın önlenmesine yardımcı olabilir."

