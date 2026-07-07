Yerli üretimle milli şifa! Türkiye sağlıkta kendi teknolojisini üretiyor

HAYAT KURTARAN MESAJ

Vatandaşların, SMS ile kanser taramalarına davet edildiğini söyleyen Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Ulusal Kanser Tarama Programı' kapsamında vatandaşlar kısa mesajla kanser taramalarına davet edilmiştir. Bu kapsamda gönderilen SMS sayısı 99 milyonu buldu" dedi. Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, 1 milyon 723 bin anne adayına gebelik ve doğum sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini de söyledi.

YERLİ KALP-AKCİĞER MAKİNESİYLE AÇIK KALP AMELİYATI

Yerli kalp - akciğer makinesinin ilk kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldığını söyleyen Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle dedi: "ASELSAN tarafından geliştirilen, hayvan deneyleri ve klinik çalışmaları ise Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yapılan yerli kalpakciğer makinesi, operasyon süresince sergilediği yüksek performansla sağlık teknolojilerinde önemli bir eşiğin geride bırakılmasını sağlamıştır."