Yeşim Livaoğlu'ndan "Yaprağın yolculuğu" resim sergisi Bodrum'da meraklılarını ağırlıyor

Livaoğlu, çocukluğunda çok fazla oyuncağı olmadığı için bol bol resim yaptığını anlattı.

Ömrü boyunca resim yapmaya devam ettiğini belirten Livaoğlu, son 6 yıldır da profesyonel olarak resim yaptığını söyledi.

Yeşim Livaoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli reklam ajanslarında çalıştığını ve kendi ajansını kurarak birçok markaya başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Bu sürecin kendisini çok yıprattığını vurgulayan Livaoğlu, "Daha özgür ve kendim olabilmek için kendimi tuvallere verdim." dedi.