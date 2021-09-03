Yetersiz beslenme gözlere de zarar veriyor

Kalıtımsal özelliği olduğu için daha genç yaşlarda da görmekteyiz, 20-40 yaş arası da son zamanlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır, bunu da kalıtımsal faktörlerin yanında çevresel bireysel faktörlere bağlayabiliriz (yanlış beslenme seçimi, güneş ışığı, stres).

GÖRME KAYBINA NEDEN OLUR

Tavuk karası (retinitis pigmentosa) retinanın ışığa karşı vereceği yanıtı etkileyen genetik rahatsızlıklardan oluşmaktadır. Tavuk karasında yavaş yavaş görme kaybına neden olur. Bu hastalar giderek loş ve karanlık ortamlarda daha az görmeye başlarlar. Bazıları renkleri ayırt etmekte zorlanmaya başlar. Hastalığın ileri evrelerinde gece görüşü belirgin bir şekilde azalabilir görme kaybının düzeyi rahatsızlığın genetik karakterine bağlı değişkenlik gösterebilir. Her hastada çok farklı seyredebilir. Kimi hasta 20'li yaşlardayken bile kötü durumdayken kimi hasta 50'li yaşlarda bile daha iyi durumda olabilir. Gece görüşü azaldıkça ışıklı ortamdan karanlık ortama geçişte hasta yavaş yavaş giderek artan bir şekilde uyum sorunu yaşar. Karanlıkta objelerin ne olduğunu karıştırmaya başlar.

Gece araba kullanmakta zorluk çekmeye başlarlar. Hastanın hastalık seviyesi ve görme seviyesi uygunsa bu lazer ameliyatı faydalı olmaktadır. Tavuk karasında hastalık seviyesi çok ağır değilse ve merkezi görme kaybolmamış ise macrovizyon tedavisi ile görüş belli bir seviye arttırılabilmektedir. Hastalığınız ile ilgili ve uygulanacak tedaviler hakkında son kararı hekiminiz verecektir.