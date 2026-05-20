Yıllardır bir klişe sanılıyordu ama gerçek çıktı! Yatmadan önce 1 bardak süt içmek bakın vücuda ne yapıyor

UYKU İÇİN EN İYİ İÇECEKLER

Yatmadan önce bir bardak ılık süt içmek klişe gibi gelebilir ama sütte uykuya dalma isteğini artırmaya yardımcı melatonin hormonundan az bir miktarda var. "Uyku çayları" diye adlandırılan içeceklerde genellikle papatya, kediotu ve çarkıfelek bulunuyor ve bazıları bunların uykuya dalmalarına yardımcı olduğu biliniyor. Papatya, vücuttaki glisin (sinir gevşetici) seviyesini artırmaya yardımcı olabilir ve bazı çalışmalar uyku kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor. Kediotu ile ilgili kanıtlar net değil. Çarkıfelek, stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da daha iyi bir gece uykusu verebilir. Vişne suyu ile ilgili çok sayıda çalışma, içeriğinde triptofan, melatonin ve antioksidan olması sayesinde uyku kalitesini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak her birey bu bileşenlere farklı tepkiler veriyor.