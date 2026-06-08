Yıllardır nesilden nesile aktarılıyor! Çankırı’nın unutulmayan lezzetleri

Anadolu'nun köklü şehirlerinden Çankırı, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra kendine özgü mutfak kültürüyle de dikkat çekiyor. Nesilden nesile aktarılan tarifler, bu kadim kentin sofralarında geçmişle bugünü buluşturuyor. Çankırı mutfağı, sade malzemelerden büyük lezzetler çıkaran Anadolu bilgeliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu tarifler, yalnızca birer yemek değil; aynı zamanda Çankırı'nın kültürel hafızasını yaşatan değerli miraslardır.