Yıllardır yanlış kullanıyormuşuz! Çelik tavanızı yapışmaz hale getirmenin yolu...

PASLANMAZ ÇELİK TAVA NEDEN YAPIŞIR?

Paslanmaz çelik tavaların en önemli özelliği yüksek ısıya dayanıklı olmalarıdır. Ancak ısı kontrolü yapılmadığında yiyecekler yüzeye anında yapışır. Bu da çoğu kişiyi, daha kolay görünen yapışmaz alternatiflere yönlendirir. Oysa doğru teknikle paslanmaz çelik tavalarda yemek pişirmek hem sağlıklı hem de çok daha lezzetli olabilir.