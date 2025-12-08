Yiyen bir tabak daha istiyor! İşte misafirleri hayran bırakacak o tarif...

Misafir ağırlarken belki de ilk aklımıza gelen yiyecek olarak ne hazırlayacağımızdır. Hem lezzetli hem de pratik tarifler ise bu noktada hayat kurtarıcı olabilir. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetine doyulmayan 3 tarif bulunuyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun!

Herkese merhaba, Geçtiğimiz günlerde İzmir'de lezzetli ve şık sofraları ile ünlü İdil Akdede'nin sofrasına konuk oldum. İdil o kadar özenli ve yalın bir sofra hazırlamıştı ki hepsini sizlerle ayrı ayrı paylaşmak çok isterdim. En ilgimi çeken 3 lezzetin tarifini sizler için öğrendim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Zarif ev sahipliği için kendisine tekrar çok teşekkür ederim.

MANTARLI KUŞKONMAZLI KİŞ MALZEMELER

KİŞ İÇİN

3 yemek kaşığı soğuk tereyağı

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

Aldığı kadar un.

İÇ HARCI İÇİN

İstenilen çeşit mantar

3-4 kuşkonmaz

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

1 kutu krema

1 yumurta

Üzeri için toz parmesan (Kaşar peyniri de olur.)

YAPILIŞI: Iç harcı için kuşkonmaz ve mantarları küçük küçük doğrayıp tavada kavuruyoruz. Piştikten sonra kremayı, tuz ve karabiberi ekliyoruz, 1-2 dk. birlikte kavuruyoruz. Soğuduktan sonra yumurtayı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kiş için; un ve soğuk tereyağını mutfak robotunda kum gibi olana kadar çekiyoruz. Bir kaseye alıp üzerine tuzu ve yumurtayı ekliyoruz. Yoğuruyoruz. Unu az geldiyse, ele yapışmayan bir hamur olana kadar un ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bir muffin kalıbına, kase şeklinde kenarlardan bastırarak yerleştiriyoruz. İç harcını da paylaştırıyoruz. Ardından üzerlerine peynirden ilave edip 200 derecede hafif kızarana kadar pişiriyoruz.