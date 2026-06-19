YKS’ye girmeden önce bunu yapan kazandı! Uzmanı sınav stresini bıçak gibi kesen o sırrı paylaştı!

Başusta, özellikle son günlerde "Şu kadar net yapmalıyım", "Hiç hata yapmamalıyım" gibi düşüncelerin kaygıyı artırdığını belirterek öğrencilerin enerjilerini zaman yönetimine ve sınav stratejilerine yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sınava günler kala yaşanan gerginlik, huzursuzluk ve "Hiçbir şey bilmiyorum" hissinin birçok adayda görülebileceğini belirten Başusta, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Adayların bu duygulara teslim olmak yerine çalışma düzenlerini sürdürmeleri ve nefes egzersizlerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi.