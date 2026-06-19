Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri YKS'ye girmeden önce bunu yapan kazandı! Uzmanı sınav stresini bıçak gibi kesen o sırrı paylaştı!

YKS'ye girmeden önce bunu yapan kazandı! Uzmanı sınav stresini bıçak gibi kesen o sırrı paylaştı!

Eğitim uzmanlarından YKS öncesi adayları zirveye taşıyacak hayat kurtaran hamle! Kitapçıklardaki uzun ve kısa soru tuzaklarına düşmemek, yapamadığınız sorularla vakit kaybetmemek için bilmeniz gereken o stratejik zaman yönetimi taktiği ilan edildi.

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN
GiriÅŸ Tarihi: 19.06.2026 11:01
ABONE OL
YKS’ye girmeden önce bunu yapan kazandı! Uzmanı sınav stresini bıçak gibi kesen o sırrı paylaştı!

Milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarın başlıyor. Adaylar son tekrarlarını yaparken sınav kaygısı da birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Psikolojik Danışman ve Müdür Yardımcısı Sebahat Başusta, sınava kısa süre kala öğrencilerin kendilerini baskı altına sokacak düşüncelerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Başusta, özellikle son günlerde "Şu kadar net yapmalıyım", "Hiç hata yapmamalıyım" gibi düşüncelerin kaygıyı artırdığını belirterek öğrencilerin enerjilerini zaman yönetimine ve sınav stratejilerine yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sınava günler kala yaşanan gerginlik, huzursuzluk ve "Hiçbir şey bilmiyorum" hissinin birçok adayda görülebileceğini belirten Başusta, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Adayların bu duygulara teslim olmak yerine çalışma düzenlerini sürdürmeleri ve nefes egzersizlerinden yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Sınavı bir ölüm kalım savaşı olarak görmeyin.
Net hedeflerine takılmak yerine zaman yönetimine odaklanın.
Son günlerde yeni konu öğrenmeye çalışmayın.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.


Eksik konulara ve sık hata yaptığınız soru tiplerine ağırlık verin.
Uyku düzeninizi sınav gününe kadar koruyun.
Beslenme düzeninizi bozmayın, alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak durun.
Uzun soruların zor, kısa soruların kolay olduğu yanılgısına düşmeyin.


Soruları dikkatle okuyun, olumsuz soru köklerine dikkat edin.
Yapamadığınız sorularla vakit kaybetmeyin, işaretleyip sona bırakın.


Kaygıyı kontrol etmek için nefes egzersizlerinden yararlanın. Başusta, sınavdan bir gün önce öğrencilerin yalnızca akıllarına takılan noktalara göz atmalarını, yoğun ders çalışmaktan kaçınmalarını önerdi. Sınavla ilgili stres yaratan konuşmalardan uzak durulmasını tavsiye eden Başusta, adayların dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Başusta, sınav sabahı dengeli bir kahvaltı yapılmasını, kimlik ve sınava giriş belgelerinin önceden hazırlanmasını, trafik riskine karşı erken yola çıkılmasını önerdi. "Yıl boyunca girdiğiniz deneme sınavlarını düşünün. Bu sınav da onlardan biri. Kendinize güvenin" dedi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör
SON DAKİKA