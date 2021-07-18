Yola çıkacak olanlar dikkat! Uzman Doktor Aytaç Karadağ yol hipnozu tehlikesine karşı uyardı

Yol hipnozu , herkesin çok da bilmediği fakat trafikteki en büyük tehlikelerinden birini oluşturuyor. Bir yere yetişme heyecanını yerle bir edecek bu durum, trafikteki en büyük kaza sebeplerinden biri. Uzman Doktor Aytaç Karadağ ise, bu konuda en doğru bilgileri vererek bu tehlikeye karşı dikkatli olmamız konusunda uyardı.

YOL HİPNOZU NEDİR?

Bayram öncesinde tatil de uzatılmışken, pandemi nedeniyle göremediğimiz sevdiklerimizle hasret gidermek, kısıtlamalardan dolayı ertelediğimiz tatil mekanlarına gitmek için yollara koyulduğumuz şu günlerde ölümlü kazalara dur diyelim.



Uzun yolda yol kenarında parketmiş araca veya sağ şeritte yavaş yavaş giden tıra arkadan çarpma kazalarının bir numara sebebi "yol hipnozu" dur.



Yol hipnozu, birçoğumuzun bilmediği ve uzun yoldaki ölümcül kazaların temel sebeplerinden olan fizyolojik bir durumdur. Genelde yola çıktıktan 2.5 saat sonra başlar. Bu sırada gözlerimiz açık olmasına rağmen, gözlerimizin gördüğünü beynimiz kaydedip işleyemez. Bu nedenle çarpma anına kadar son 15 dakikayı hatırlayamayız. Geçtiğimiz yolu da, tabelayı da, kaç km hızla gittiğimizi de, önümüzdeki arabanın hızını da beynimiz işleyemez. Bu tür kazalarda genelde çarpışma çok hızlı olduğu için maalesef ölümlü kazalar olur.