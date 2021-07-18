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Yola çıkacak olanlar dikkat! Uzman Doktor Aytaç Karadağ yol hipnozu tehlikesine karşı uyardı

Yol hipnozu, uzun süre boyunca araç kullananlarda ortaya çıkan ve durağan bir durumdan ötürü çevreyi artık algılayamaz hale geldiğimiz bir tehdit durumu. Özellikle uzun yolda yaşanan bu durum, birçok ölümcül kazaya da sebebiyet veriyor. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmak oldukça önemli. Uzman Doktor Aytaç Karadağ ise bu tehlikede korunmanın yollarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:13
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Yola çıkacak olanlar dikkat! Uzman Doktor Aytaç Karadağ yol hipnozu tehlikesine karşı uyardı

Yol hipnozu, herkesin çok da bilmediği fakat trafikteki en büyük tehlikelerinden birini oluşturuyor. Bir yere yetişme heyecanını yerle bir edecek bu durum, trafikteki en büyük kaza sebeplerinden biri. Uzman Doktor Aytaç Karadağ ise, bu konuda en doğru bilgileri vererek bu tehlikeye karşı dikkatli olmamız konusunda uyardı.

YOL HİPNOZU NEDİR?
Bayram öncesinde tatil de uzatılmışken, pandemi nedeniyle göremediğimiz sevdiklerimizle hasret gidermek, kısıtlamalardan dolayı ertelediğimiz tatil mekanlarına gitmek için yollara koyulduğumuz şu günlerde ölümlü kazalara dur diyelim.


Uzun yolda yol kenarında parketmiş araca veya sağ şeritte yavaş yavaş giden tıra arkadan çarpma kazalarının bir numara sebebi "yol hipnozu" dur.


Yol hipnozu, birçoğumuzun bilmediği ve uzun yoldaki ölümcül kazaların temel sebeplerinden olan fizyolojik bir durumdur. Genelde yola çıktıktan 2.5 saat sonra başlar. Bu sırada gözlerimiz açık olmasına rağmen, gözlerimizin gördüğünü beynimiz kaydedip işleyemez. Bu nedenle çarpma anına kadar son 15 dakikayı hatırlayamayız. Geçtiğimiz yolu da, tabelayı da, kaç km hızla gittiğimizi de, önümüzdeki arabanın hızını da beynimiz işleyemez. Bu tür kazalarda genelde çarpışma çok hızlı olduğu için maalesef ölümlü kazalar olur.


Nasıl kurtulalım?

  • 2 veya 2.5 saatte bir 15 ya da 30 dakika durmalı, 5-6 dakika yürümeliyiz, açık havada nefes almalı, çay kahve içmeliyiz.
  • Seyahat sırasında hızla kana karışıp yakılan ve daha sonrasında kan şekerimizi düşüren ekmek, kek, börek, çörek yerine kuruyemiş, kuru meyve, termosla çay-kahve içelim.
  • Seyahat sırasında geçtiğimiz belirli yerleri aklımızda tutup, hatırlamaya çalışalım. Eğer son 15 dakikada artık hiçbir şeyi hatırlamıyorsan kendini de, yanındakileri de ölüme götürüyorsunuz demektir.
  • Gece daha fazla olur, mümkünse geceye kalmayalım.
  • 4. saatten sonra kaçınılmaz şekilde yol hipnozu başlar, yanımızdakiler de uyuyorsa yol hipnozu riskimiz artar.
  • Slow, durağan müzikler yerine daha hareketli müzikler dinlemeliyiz
  • Zaman zaman pencereyi açıp içeriye temiz hava girmesini sağlamalıyız
  • Gözlerimiz açık olabilir ancak zihnimiz kapalıysa kaza kaçınılmaz olur.
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