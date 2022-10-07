Yorgunluk ve baş dönmesi “düşük tansiyon” belirtisi olabilir

Düşük tansiyon, tıbbi adıyla hipotansiyon, kan basıncının 90/60 mmHg değerinin altına düşmesi olarak tanımlanıyor. Düşük tansiyon çoğu kişide belirti göstermeyebiliyor. Bazı kişilerde ise tansiyon düşüklüğü; sersemlik, yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, bulanık görme ve bayılma gibi belirtilere neden olabiliyor. Ayrıca yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati sonrası tansiyon düşebiliyor. Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Doktor Ezgi Polat Ocaklı, düşük tansiyon hakkında bilgi verdi.

"KANIMIZ HER KALP ATIŞINDA ATARDAMARLARIMIZA BASKI YAPAR"

Düşük tansiyonun, ciddi sıvı/kan kaybı, kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp kapak hastalığı ya da kalp hızının çok düştüğü durumlarda görülebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Ocaklı, "Kanımız her kalp atışında atardamarlarımıza baskı yapar. Kanın atardamar duvarlarına doğru yaptığı itme kuvvetine tansiyon denir. Tansiyon aynı zamanda kan basıncı olarak da adlandırılır. Düşük tansiyon, çoğu kişide herhangi bir belirti vermeyebildiği gibi bazı belirtilere de neden olabilir" şeklinde konuştu.

"ORTOSTATİK HİPOTANSİYON, HER YAŞTA OLABİLDİĞİ GİBİ YAŞLI İNSANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR"

Düşük tansiyonun en sık karşılaşılan formunun "ortostatik hipotansiyon" denilen, kişinin oturmaktan veya yatmaktan ya da ayakta durmaya geçtiğinde meydana gelen türü olduğuna dikkat çeken Ocaklı, "Ortostatik hipotansiyon, her yaşta olabildiği gibi yaşlı insanlarda daha sık görülür. Yemek yedikten sonra, uzun süre ayakta kaldıktan sonra, uzun süreli yatak istirahati sonrası tansiyon düşebilir. Parkinson ve diyabet gibi otonom sinir sistemini etkileyen hastalıklar da ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Ayrıca, yaşlanma ve hamilelik de kan basıncının genel olarak düşmesine neden olabilir" diye konuştu.

"ORGANLARIN ZARAR GÖRMESİNE, HASTANIN ŞOKA GİRMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Düşük tansiyonun hangi komplikasyonlara yol açabileceği hakkında da bilgiler veren Ocaklı, "Kan basıncının ani düşmesi (kontrolsüz kan kaybı, kalp krizi, ciddi enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon durumlarında olduğu gibi), beyne ve diğer organlara yeterli kan akışı sağlanmasını önler. Organların zarar görmesine, hastanın şoka girmesine neden olabilir ve hayatı tehdit edici olabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Hekim önerisiyle yapılabilecek çeşitli uygulamalar, tansiyon düşüklüğünün kontrolünde yararlı olabilir"

