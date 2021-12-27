Yüksek lifli gıdalar rahim sarkması riskini azaltıyor!

Bunun sonucunda rahim için gerekli destek kaybolur, rahim vajinaya doğru yer değiştirir ve bazı durumlarda vajinadan dışarıya çıkabilir. Bu durum hemen her yaşta görülse de, genellikle menopoz sonrasında ve daha önce zorlu vajinal doğum yapmış olan kişilerde daha sık ortaya çıkar. Rahim sarkması bazen hafif, bazen şiddetli olabilir. Hafif rahim sarkmaları çoğunlukla herhangi bir şikâyete neden olmaz ve ciddi tedavi gerektirmez. Fakat ağır olgularda rahim vajinadan dışarı çıkacak şekilde yer değiştirmiş, hatta vajinadan tamamen dışarıya çıkmış olabilir.

Orta ve şiddetli rahim sarkması durumunda kişilerde;

Vajina üstü ve kasık bölgesinde ağırlık veya çekme hissi,

Vajende ele gelen kitle hissiyatı

idrar kaçırma ya da idrar yapmakta zorlanma

Dışkılama düzeninde değişiklik

Vajina dokusunda gevşeklik hissi gibi cinsel kaygılar oluşabilir

Hafif düzeyde dahi olsa, kişi böyle bir problem fark ettiğinde doktoruna başvurmalıdır.

RAHİM SARKMASI RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Zorlu normal doğum

İri bebek doğum öyküsü

Bir veya daha fazla gebelik

Aşırı kilolu ya da obez olmak

Menopozdan sonra hızla düşen östrojen seviyeleri

Kronik kabızlık

Kronik öksürük

Bronşit, Koah gibi kronik hastalıklar

Sürekli ağır kaldırma

Ailede bağ doku zayıflık öyküsü gibi risk faktörleri sayılabilir.

RAHİM SARKMASI RİSKİNİZİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Kegel egzersizleri: Bu egzersizler pelvik taban kaslarını güçlendirir. Rahim sarkması ya da idrar torbası sarkması henüz gelişmeden önce yapılan bu egzersizler oldukça faydalıdır.

Kabızlığın tedavi edilmesi: Eğer kronik kabızlık çekiyorsanız bol sıvı tüketin ve yüksek lifli gıdalar ile beslenmeye çalışın.