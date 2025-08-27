Yumurtayı kırarken gördüğünüz o beyaz iplik bakın ne işe yarıyormuş! Meğer öyle bir işlevi varmış ki…

Mutfakta yemek hazırlarken sıkça kullanılan yumurtanın içinde, dikkatli bakıldığında göze çarpan beyaz bir iplikçik vardır. Çoğu kişi bu yapının ne olduğunu bilmiyor ve hatta kimi zaman bozulmuş ya da kusurlu bir yumurtanın işareti olduğunu sanıyor.
Hemen herkesin karşılaştığı bu iplikçik, çoğu zaman göz ardı edilse de aslında yumurtanın yapısında kritik bir role sahiptir.
Uzmanlar bu yapıya 'chalaza' adını veriyor. Bu yapı, yumurta sarısını tam ortada sabit tutan doğal bir bağ dokusudur. Yani bu iplikçikler olmasa, yumurta sarısı kabuğa çarpıp zarar görebilir ya da pişirme sırasında parçalanabilirdi.
Chalaza, yumurtanın içindeki sarıyı hem dengede tutuyor hem de dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruyor.
TAZELİK GÖSTERGESİ
Bir diğer ilginç nokta ise, chalaza'nın tazelikle olan bağlantısıdır. Yumurtanın ne kadar taze olduğunu anlamak için bu iplikçilere bakabilirsiniz. Eğer chalaza belirgin ve sıkı bir şekilde görülüyorsa yumurtanın taze olduğunu anlayabilirsiniz. Zamanla yumurta bayatladıkça bu iplikçikler kaybolur ve sarı serbest hareket etmeye başlar.
ZARARSIZ VE DOĞAL
Birçok kişi chalaza'yı gördüğünde yumurtanın bozulduğunu düşünebilir, ancak bu tamamen bir yanılgıdır.
Chalaza, tamamen doğal, zararsız ve yenilebilir bir yapıdır. Hatta varlığı, yumurtanın sağlıklı olduğunun işaretidir.