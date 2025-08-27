Yumurtayı kırarken gördüğünüz o beyaz iplik bakın ne işe yarıyormuş! Meğer öyle bir işlevi varmış ki…

TAZELİK GÖSTERGESİ

Bir diğer ilginç nokta ise, chalaza'nın tazelikle olan bağlantısıdır. Yumurtanın ne kadar taze olduğunu anlamak için bu iplikçilere bakabilirsiniz. Eğer chalaza belirgin ve sıkı bir şekilde görülüyorsa yumurtanın taze olduğunu anlayabilirsiniz. Zamanla yumurta bayatladıkça bu iplikçikler kaybolur ve sarı serbest hareket etmeye başlar.