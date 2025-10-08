Yumuşacık poğaça tarifi! Sırrı gizli malzemesinde



EV POĞAÇASI

MALZEMELER

2 adet yumurta

5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çay kaşığı tuz

3 tatlı kaşığı toz şeker

2 paket kabartma tozu

Dilediğiniz kadar ince kıyılmış dereotu

3.5 su bardağı un

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

1 yumurta sarısı

1 damla pekmez

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI: Un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp hepsi özdeşleşene kadar elimizle güzelce karıştırıyoruz. En son un ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte parçalar koparıp elimizle yuvarlayıp ortasını açıyoruz. İçine peynir veya kaşar peyniri koyup kapatıyoruz. Pekmez ve yumurta sarısını çırpıp poğaçaların üzerlerine sürüyoruz. Üstüne isteğe bağlı çörek otu veya susam döküp 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.