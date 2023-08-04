Yürürken ortaya çıkan batma hissine dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, halk arasında ayakta sinir sıkışması olarak bilinen morton nöroma hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Bilgehan Çatal, morton nöromanın genellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü belirterek "Morton nöroma hastalığı ayak parmaklarının duyusunu alan sinirin ayak tabanındaki sıkışmasıdır. Bu sıkışmaya bağlı olarak kalınlaşma, genişleme meydana gelir. Görece olarak bu sıkışmayı daha da arttıran durumlar ortaya çıkar. Morton nöromanın ağrısı genelde 3'üncü ve 4'üncü tarak kemiklerinin altında özellikle taban bölgesinde ayak ökçesine doğru olur. Bazen bu ağrı ayak parmaklarına doğru da yayılabilir. Uzun süre ayakta kalma ve yürüme gibi aktivitelerle daha da artar. Uygunsuz ayakkabı seçimi de morton nöromaya sebep olur. Özellikle ön kısmı dar olan ayakkabıları giymek ayağın altındaki sinirleri sıkıştırıp kalınlaşmasına, aynı zamanda da morton nöroma hastalığına neden olur. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor" diye konuştu.

AYAKKABI GİYMEK, YÜRÜMEK, AYAKTA DURMAK ZOR HALE GELİR

Sert zeminlerde yürümenin morton nöromaya sebep olabileceğine değinen Doç. Dr. Çatal, şu ifadeleri kullandı: "Sert zeminde yürürken hastalar ayaklarının altında çakıl taşı varmış hissiyatı olduğunu söyler. Çoğu zaman ayakkabı giymekte zorlanırlar, uzun yürüyüş ve ayakta kalmak gibi durumlarda ağrıları daha çok artar. Bunların dışında morton nöroma olan hastaların teşhisi genellikle klasik hasta hikâyesi ve fiziki muayeneyle teşhis edilir. Görüntüleme yöntemi şart değildir ama bu hastalık yumuşak doku problemi olduğu için yumuşak dokuyu gösteren Tomografi ya da MR gibi tetkiklerle tanıyı doğrulayabiliriz. Örneğin ayağın altında çakıl taşı varmış hissiyatı, ayağınızın altında bir ağrı ya da ayakkabı giydiğiniz zaman bu ağrının artması gibi uzun yürüme ve ayakta kalma sonrası bu ağrının artması gibi klasik hikâyeniz varsa morton nöromadan bahsedebiliriz. Fiziki muayene bulgularınız, muayene sırasında özellikle morton nöromanın klasik yeri olan 3'üncü ve 4'üncü tarak kemiğinin uç kısmının altında muayene sırasında derin basma sonucu oluşan ağrı çok klasiktir."

OPERASYONDAN SONRA İYİLEŞME SÜRECİ HIZLI OLUYOR

Doç. Dr. Bilgehan Çatal, morton nöroma hastalığının başlarında cerrahi tedaviye gerek duyulmadığını belirterek, "Hastalığın başlarında cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Morton nöroma hastalarının daha rahat ayakkabı giymesini sağlamak ve ayak tabanının altına yerleştirilen çeşitli petlerle absorbsiyon sağlamak cerrahi tedaviden önce olur. Onun dışında hastalarda ödem giderici ilaç tedavisine başlıyoruz. Bunlardan sonuç alamayan hastalarda da o bölgeye çeşitli enjeksiyonlar yapıyoruz. En sık kullandığımız kortikosteroid enjeksiyonudur. Bunu direkt ağrıyan noktaya ayağın üst tarafından aşağıya doğru yapıyoruz. Ultrasonla yaptığımız enjeksiyonlar daha etkili oluyor. Eğer enjeksiyon da işe yaramazsa, hastanın ağrısı hala çok rahatsız edici boyuttaysa yaklaşık 30 dakika süren ameliyatla sıkılan ve genişleyen siniri çıkartıyoruz. Nöronom dediğimiz kalınlaşmış sinir dokusu çıkartılıyor. Operasyon sonrası da iyileşme gayet hızlı oluyor, hastamız o gün hemen yürümeye başlıyor. 1 hafta ila 10 gün sonra hastamız günlük hayatına dönmüş oluyor. Uzun uzun yatma ve dinlenme periyoduna gerek duymadan hastalarımız normal hayatına geri dönebiliyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.