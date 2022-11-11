Yuttuğunuz anda böbrekte taşa dönüyor! İşte böbrek taşına neden olan besinler

Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda böbrek ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir. Bunun yanında taşın neden olduğu diğer problem enfeksiyondur. Taş bir yabancı cisim olduğundan idrarda enfeksiyon yaparak ve antibiyotik tedavisinin etkisini azaltarak böbrek iltihabına ve dolayısı ile yüksek ateşe neden olabilir.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşı oluşumundan koruyacak, kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri şöyle sıraladı: Bol sıvı tüketin: Günde 2.5 litre civarında sıvıyı belli aralıklarla tüketin. Su haricinde limonata, portakal suyu ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları da taş oluşumunu engelleyebilir. Taze sıkılmış meyve suları tercih edin ve konsantre meyve sularının taş hastalığı riskini artırabileceğini unutmayın.

Limon ve portakal, idrarın asitliğini gideren sitrat maddesini yüksek oranda içerdiğinden portakallı limonata içmek böbrek taşı ağrısına iyi gelir. Elma, lif içerdiğinden böbreğin süzme işlemini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Probiyotik bir besin olan yoğurt böbrek için çok faydalıdır. Yüksek lif içeren bal kabağı toplumumuzda yaygın olarak tüketilmese de sayısız faydası olan bir besindir. Böbrek taşı tedavisinde destekleyicidir, taşların vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

TUZ KULLANIMINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTIN

Fazla tuz tüketimi bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırır. Bu da böbreklere daha fazla miktarda kalsiyumun gelmesine neden olarak, taş oluşum riskinin artmasına neden olur. Ayrıca fazla sodyum tüketimi idrarda kalsiyum miktarının artmasına neden olarak böbrek taşı riskini arttırır, sodyum içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.