Yüzyıllar öncesinden gelen şifa: Migren ağrılarına doğal çözüm! Türkiye genelinde 84 merkezde sunuluyor



'YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN GELEN ŞİFA'

Kupa ve akupunktur tedavisinin kökeninin çok eskiye dayandığını belirten Uzm. Dr. Çelikkol, şunları söyledi: "Bu yöntemler Çin, Hindistan, Uygur ve Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır kullanılan geleneksel tedavi biçimleri. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar, bu tedavilerin faydalı olduğunu da ortaya koyuyor."

MİGREN HASTALARINDA YÜZ GÜLDÜREN SONUÇLAR

Dayanılmaz migren ağrılarına yönelik çalışmalar yaptığını belirten Uzm. Dr. Çelikkol, GETAT alanında yaptığı yüksek lisans tezinin sonuçlarını da paylaştı: "Migren hastalarında akupunktur ve kupanın etkisini araştırdım. Sonuçlar oldukça yüz güldürücüydü. Hem akupunktur hem de kupa, migren ağrısının şiddetini ve migrenli gün sayısını istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttı. Her iki yöntem de eşit oranda etkili oldu."