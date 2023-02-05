"Zayıf güzeldir" kavramını hayatımıza sokan kadın: Twiggy

Bugün sizlere "0 beden" kadın algısını hayatımıza bela gibi sokan kadını tanıtıyoruz! Twiggy balık etli kadın güzeldir algısını yıktı, “0 beden” kalıbını hayatımıza soktu.

Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Hatta o dönem, bazı insanlar "Twiggy kadar zayıf olma" isteğiyle yanıp tutuşmaya başladı. Hala günümüzde de bu böyle. Twiggy, "incecik bedeniyle" şu anki bildiğimiz güzellik kalıbının ilk temsilcisi… https://www.instagram.com/p/CoFRpafAOqK/?hl=tr İngiliz model Lesley Hornby, 15 yaşında Londra'daki bir kuaför salonunda çalışırken "zayıflığı" nedeniyle "Twigs" (dal) takma adını aldı.

Hayatı bir moda gazetecisinin, salonun duvarında onun resmini görmesiyle değişti. Daily Express'e verdiği röportajın ardından "66'nın yüzü" olarak gösterildi ve İngiltere'de yılın kadını seçildi.