"Zayıf güzeldir" kavramını hayatımıza sokan kadın: Twiggy

Hatta o dönem, bazı insanlar "Twiggy kadar zayıf olma" isteğiyle yanıp tutuşmaya başladı. Hala günümüzde de bu böyle. Twiggy, "incecik bedeniyle" şu anki bildiğimiz güzellik kalıbının ilk temsilcisi…
https://www.instagram.com/p/CoFRpafAOqK/?hl=tr
İngiliz model Lesley Hornby, 15 yaşında Londra'daki bir kuaför salonunda çalışırken "zayıflığı" nedeniyle "Twigs" (dal) takma adını aldı.
Hayatı bir moda gazetecisinin, salonun duvarında onun resmini görmesiyle değişti. Daily Express'e verdiği röportajın ardından "66'nın yüzü" olarak gösterildi ve İngiltere'de yılın kadını seçildi.
Modellik yapmaya başladıktan sonra, "balık etli beden" modası nedeniyle "çok zayıf olduğu, erkek çocuklarına" benzediği söylendi. Fakat bu söylenenleri reddederek saçlarını kısacık kestirdi ve kariyerine devam etti.
Bu eleştirilere rağmen, Vogue dergisinin kapağına çıktı ve dünyanın aranan mankeni oldu. Twiggy, artık bir popüler kültür ikonuydu. Modelliğin yanı sıra oyunculuk, şarkıcılık ve modacılık yaptı.
Fakat günümüzdeki "aşırı zayıf kadın" akımının da öncüsü haline geldi. Twiggy, 2019 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı alarak ülkenin bir kültür değeri olarak kabul edildi.