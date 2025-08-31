Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın! Detoksta yapılan bu hata demansa yol açabiliyor

DEMANSA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

Detoks diyetinde yapılan yanlışları ise Çakır, şöyle anlattı:

Bu tür diyetlerde özellikle et ve süt ürünleri tüketilmiyor. Bu yüzden vücut açlığa girerek, kas kayıplarının olmasına neden oluyor ve ilerleyen yaşlarda kemik kırılmaları ve erimelerine, ellerde titreme ve kavrama gücünde zayıflık, yutma güçlüğü ve demans gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Detoks diyetlerini zayıflama amaçlı yanlış uygulayan kişilerde kısa vadede baş ağrısı, anksiyete, sıvı kaybı, kan şekerinde ciddi düşmeler gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, K vitamininden zengin gıdalı bir detoks suyu size uygun olmayacaktır. K vitamini yüksek alımı bu ilaçlarla etkileşerek, ilaç besin etkileşimi oluşturur. Kanı pıhtılaştırarak, damar tıkanıklıklarına sebep olmaktadır.

Örneğin; ıspanak, pazı, brokoli, lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkilerle yapılmış bir detoks suyu, anormal miktarda tüketildiğinde de tansiyon düşüklüğüne ve kansızlığa sebep verebilir.

Uzun vadeli ve kontrolsüz yapılan detoks diyetleri, ciltte kuruma, halsizlik, saç dökülmesi, güçten düşme, kansızlık gibi sorunlara neden olur.