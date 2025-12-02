Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmayın! Gastroenterologlar uyardı: “Bu ilaçları kullanmadan önce...”

OBEZİTEDE ABD İLE YARIŞIYORUZ

Türk Gastroenteroloji Derneği Önceki Dönem Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Obezite Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Cindoruk da çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve son yıllarda gündeme gelen yeni nesil antiobezite ilaçları hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Cindoruk, "DSÖ verilerine göre dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obez ve bu sayı giderek artmaktadır. DSÖ'ne göre son 30 yılda obezite oranları 3 kat artmıştır. Türkiye'de ise erişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unda obezite görülmektedir. Ülkemiz obezitede ABD ile aynı kırmızı çizgi üzerinde, yani alarm seviyesinde" dedi. Obezitenin; kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer hastalığı, bazı kanser türleri ve uyku apnesi gibi pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayan kronik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Cindoruk, "Kilo vermeye yönelik geleneksel yöntemler olan diyet, egzersiz ve davranış değişikliği birçok kişide yeterli olamayabiliyor. Bu nedenle son 10 yılda antiobezite ilaçlarının geliştirilmesi hız kazanmış ve tıp dünyasında önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlar, obezite tedavisinde çığır açan sonuçlar sunmaktadır. Bu ilaçlar diyabet riskini azaltıyorlar, tansiyon ve kolesterol üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor" dedi.