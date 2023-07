Zekasıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı! 228 İQ ile dünyanın en zeki insanı…

İKİ TESTTEN DE ÇOK YÜKSEK PUAN ALDI

St Louis, Missouri'de büyüyen Marilyn Vos Savant, çoğu kişinin sıradan bir çocukluk olarak kabul edeceği bir çocukluk geçirdi. Ailesi Almanya ve İtalya'dan göçmendi, büyükanne ve büyükbabası da kömür madenlerinde çalışmıştı. Sıradan bir hayat sürmesine rağmen Marilyn çok geçmeden olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu kanıtladı.

On yaşındayken, onun "dünyanın en zeki insanı" olarak bilinmesi yolunda ilerleten iki zeka testi yaptı. İlki, bir kişinin IQ'sunu beş beceri seti kullanarak belirlemek için kullanılan Stanford Binet testiydi. Diğer test, asıl olarak yetişkinlerin IQ seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir test olan Hoeflin'in Mega testiydi. Her iki testin sonuçları, Marilyn Vos Savant'ın on yaşında bile 23 yaşındaki birinin zeka seviyesine sahip olduğunu gösterdi.