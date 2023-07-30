Zekasıyla tüm dünyayı kendine hayran bıraktı! 228 İQ ile dünyanın en zeki insanı…

İşte dünyanın gelmiş geçmiş bilinen en zeki kişisinin hikayesi…
İKİ TESTTEN DE ÇOK YÜKSEK PUAN ALDI
St Louis, Missouri'de büyüyen Marilyn Vos Savant, çoğu kişinin sıradan bir çocukluk olarak kabul edeceği bir çocukluk geçirdi. Ailesi Almanya ve İtalya'dan göçmendi, büyükanne ve büyükbabası da kömür madenlerinde çalışmıştı. Sıradan bir hayat sürmesine rağmen Marilyn çok geçmeden olağanüstü bir zekaya sahip olduğunu kanıtladı.
On yaşındayken, onun "dünyanın en zeki insanı" olarak bilinmesi yolunda ilerleten iki zeka testi yaptı. İlki, bir kişinin IQ'sunu beş beceri seti kullanarak belirlemek için kullanılan Stanford Binet testiydi. Diğer test, asıl olarak yetişkinlerin IQ seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir test olan Hoeflin'in Mega testiydi. Her iki testin sonuçları, Marilyn Vos Savant'ın on yaşında bile 23 yaşındaki birinin zeka seviyesine sahip olduğunu gösterdi.
Marilyn okulda her zaman başarılı olmuştu ama test sonuçları şüphesiz ailesini de şaşırtmıştı. Yine de zekasıyla övünmek yerine, o ve ailesi, normal bir çocukluk geçirmesi için bu bilgiyi kimseye söylememeye karar verdiler.
Aslında Marilyn daha sonra çocukken dünyanın en zeki insanı olduğundan düşünmediğini söylüyor. Puanının yüksek olduğunu bilse de bunun diğer kişilerden çok daha yüksek olduğunun farkında değildi. Marilyn'in yüksek bir IQ puanı olsa da bununla ne yapacağını tam olarak bilemiyordu. Liseden sonra iki yıl Washington Üniversitesi'ne gitti ama daha sonra okulu bıraktı ve ailesinin yatırım işinde çalışmaya başladı. Bu, Marilyn'e tam zamanlı bir yazar olma hayalini gerçekleştirmesi için temellerin atılmasını sağladı.
YAZARLIK KARİYERİ
Ailesinin Marilyn'in puanlarını bir sır olarak saklama kararına rağmen, Marilyn sonunda çocukken aldığı olağanüstü yüksek test puanlarını doğrulamak için Guinness Rekorlar Kitabı komitesinin huzuruna çıktı.
Sonuçlar, zekasını ünlü entelektüeller Stephen Hawking ve Albert Einstein'ın üzerinde bir seviyede olduğunu gösterdi. Ama Marilyn bunun devamında gerçek tutkusu yazarlığa devam etti. Ardından bir dergide yazar olarak çalışmaya başladı.
Dergi başlangıçta ondantarihin en zor sorusunu yanıtlamasını istese de i Marilyn bu fikri doğru bulmadı ve onun yerine okuyucu sorularını yanıtlamak istediğini söyledi. Okuyucular ise her hafta onun köşesine yazıp sorular soruyor ve Marilyn matematikten bilime ve felsefeye uzanan busoruları yanıtlıyordu. Köşeyi yönettiği 30 yıl boyunca, Marilyn geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.
Ama Marilyn, kendisini dünyanın en zeki insanı olarak görmediğini söylüyor. IQ testleri söz konusu olduğunda, bunların gerçekten o kadar önemli olmadığını düşünüyor.
IQ Gerçekten Önemli mi?
Guinness Rekorlar Kitabı, 1990 yılında "dünyanın en zeki insanı" kategorisine son verdiği için Marilyn, bu unvanı alan son kişi oldu.
Bunun nedeni, Guinness'in zekayı ölçerken dikkate alınması gereken çok fazla faktör olduğu sonucuna varmasıdır. Marilyn de benzer bir görüşe sahip. Ona göre, muhtemelen IQ puanınızı bilmemeniz daha iyi. Çünkü kendisi de zekanın birçok farklı faktöre bağlı olduğunu ve tek bir testle ölçülemeyeceğini düşünüyor.