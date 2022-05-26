Zona (gece yanığı) nedir ve nasıl tedavi edilir?

Bu Belirtiler Zonanın Habercisi Olabilir!

Geçmişte su çiçeği geçiren herkeste zona hastalığı görülebilmektedir. Çünkü su çiçeğine ve zonaya neden olan varicella zoster adlı virüstür. Zona hastalığının belirtileri ise şu şekildedir;

Cilt yüzeyinde kızarıklık ve ağrılı lezyonlar ortaya çıkar.

Bazı kişilerde lezyonlar ortaya çıkmadan 1 ya da 2 hafta kadar önce ciltte yanma, ağrı, batma, elektriklenme gibi şikayetler görülebilir.

Vücudun bir tarafında ve en çok da gövde kısmında ağrılı bir kızarıklık başlar. Bu kızarıklıkları ise kabarcıkların ortaya çıkması takip eder. Kabarcıklarda kaşıntı da olabilir.

Zona olan cilt dokusunda görülen şiddetli kaşınma, hastaları en çok rahatsız eden belirtidir. Rahatsız olan bölgeyi kaşımak ise ciltte iz bırakan yaralara neden olabilmektedir. Yukarıda görülen genel zona belirtilerinin dışında bazı hastalarda;

Ateş

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Baş ağrısı

Kas ağrısı görülebilmektedir.

Bağışıklık sistemi güçlü olmayan hastalarda ise zona daha ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Pnömoni, ensefalit, işitme kaybı, körlük ya da kısmi görme kaybı gibi daha ciddi hastalıklar zonanın devamında ortaya çıkabilmektedir.

ZONA (GECE YANIĞI) HASTALIĞININ TEDAVİ YOLLARI

Zona hastalığının belirtileri ortaya çıktığında derhal uzman bir hekimle görüşülmesi önerilmektedir. Bu noktada hastanelerin dermatoloji servisine başvurulması gerekmektedir. Hastalığın kesin teşhisi konulduktan sonra ise tedaviye antiviral ilaçların kullanılması ile başlanmaktadır. Yoğun ağrısı olan hastalara aynı zamanda ağrı kesici ilaçlar da reçete edilebilmektedir.

Erken teşhis ve tedaviye başlanması tüm hastalıklarda olduğu gibi zona için de oldukça önemlidir. İlaçların hekimin önerileri doğrultusunda aksatılmadan kullanılması gerekmektedir. İlaçların düzenli kullanılması halinde belirtiler genellikle 2 ile 4 hafta arasında hafifleyerek kaybolmaktadır.

TEDAVİ EDİLMEYEN ZONA DAHA CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR!

Zona hastalığında uzman hekim desteği almak ağrının kesilmesi ve hızlı bir iyileşme sürecinin yaşanması adına oldukça önemlidir. Bunun dışında tedavi edilmeyen zona, daha ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu hastalıklar ise şu şekildedir;

Postherpetik nevralji yani zona sonrası kalıcı ağrı

Zatürre yani pnömoni

Ensefalit yani beyin iltihabı

İşitme kaybı

Görme kaybı

ZONA AĞRISI VE KAŞINTISINI HAFİFLETMEK İÇİN EVDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

Zona şiddetli ağrı ve kaşıntıya neden olduğu için, hastalar evde bu belirtileri hafifletecek bir çözüm yolu arayışına girmektedir. Bu tür cilt döküntülerine soğuk kompres yapmak, soğuk bir duş almak hastaların ağrısını bir nebze de olsa hafifletecektir. Bunun haricinde doktora danışılarak kullanılan lokal anestezik kremler ağrının hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Son olarak zonanın bulaşıcı bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Hasta kişiden su çiçeğine bağışıklığı olmayan herkese zona bulaşabilmektedir. Bu noktada özellikle bebek ve yaşlıların iyi korunması gerekmektedir.

Dr. Ahmet Özdemir

uzmandoktor.net

"ilandır"