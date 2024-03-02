Zor zamanlarda stresle baş etmenin en etkili yolu buymuş! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor...





KRONİK STRESLE BAŞ ETMENİN YOLLARI



1. NE ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTIĞINI FARK EDİN: Stresinizin neden ve ne şekil ortaya çıktığını anlarsanız onu kontrol altına almakta da başarılı olursunuz. Stresin bedeninizde ilk ne sinyali verdiğini bu anlar neler yaptığınızın öncelikle farkında olun.



2. HUZURLA TANIŞMAK ÖNEMLİ: Her insan bir kusura sahip. Hayatın her alanında en iyisi olmak herkes için imkansız. Kendimizi sahip olamadıklarımız ve kusurlarımız için yargılamak kendimize yaptığımız en büyük kötülük. Stresi uzaklaştırmanın huzurla tanışmanın en önemli yolu da kendini olduğun halinle kabul edebilmek.





3. BEKLENTİLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN: Daha büyük ev, daha iyi bir modelde araba, daha yüksek maaş... Dış dünyanın size gerekli olduğuna inandırdığı hedefler. Hep çok daha fazlasına ulaşamamanın verdiği huzursuzluk ve mutsuzluk... Fazla temiz evler, pahalı kıyafetler... Bırakın. Bu döngüde bir noktaya ulaşmanız mümkün değil. Bunlar sizi sadece çok daha doyumsuz bir hale taşıyacak.



4. GERÇEKÇİ BEKLENTİLERDE OLUN: Stresin en büyük nedenlerinden biri de aslında olaylara bakış açımız. Patronlar hep zordur, hemen kilo vermek elbet mümkün değildir, bebekler elbet düzenli uyumaz... Yani stres aslında olayda değil bizim bakış açımızda gizli... Önce bir sakinleşin olayları baş kahraman olarak değil de geride duran bir izleyici gibi izleyin.