Zor zamanlarda stresle baş etmenin en etkili yolu buymuş! Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor...

11. DÜZENLİ UYUYUN: Bedeninizi dinlendirmeden iyi hissetmek asla mümkün değildir. Her gece en az 6-7 saat uyumaya özen gösterin. Yatmadan önce çok fazla yemek yemeyin, kafein tüketmeyin ve kendinizi çok fazla yormayın. Uyumadan önce bedeninize rahat uykuya geçmeye yardımcı olacak şeyle yapın. Ilık bir duş almak, meditasyon yapmak, rahatlatıcı bitki çayları içmek, rahatlatıcı kokuları duymak uykuya geçişte daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.



KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN



Stresle baş etmenin en önemli anahtarlarından biri de teknolojiden, radyasyondan uzak kendinize ait belirli süreler yaratabilmektir. Her gün, herkesten ve her şeyden uzak sadece kendinizle kaldığınız bir zaman aralığı belirleyin. İnsanın pil ömrünün tükenmemesi için dinlenmesi gerektiğini unutmayın.