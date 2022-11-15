10 yaş gençleştiren sihirli tozun etkisine inanamayacaksınız! Gençlere taş çıkartan o iksir…

PORTAKAL KABUĞU MASKESİ

Bazı insanların geniş gözeneklere sahiptir. Bu portakal kabuğu ve yoğurt ile giderilebilir. Yoğurt, eksfoliyatör olan laktik asit içeriği bakımından zengindir. Bir yemek kaşığı portakal kabuğu tozunu iki yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı yulaf ezmesi ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze on dakika uygulayın ve ardından yıkayın.