2 adımda 20 yaş daha genç gözükün! Dermatologlar o doğal yöntemleri anlattı…

Uygulama

Balı ve limon suyunu karıştırın. Karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olabilir.

Herhangi bir cilt bakım ürününü veya maskeyi kullanmadan önce, cilt tipinize ve hassasiyetinize uygun olduğundan emin olmak için bir küçük bölgede test yapmanız önemlidir. Cilt kırışıklıklarını hafifletmek için düzenli olarak bu maskeyi kullanabilirsiniz, ancak sabırlı olmalı ve uzun vadeli sonuçlar için düzenli cilt bakımı uygulamaya devam etmelisiniz.