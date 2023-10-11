2 adımda 20 yaş daha genç gözükün! Dermatologlar o doğal yöntemleri anlattı…

Dermatolog Lindsey Zubritsky, olduğunuzdan 20 yaş daha genç görünmek için "yapmanız gereken iki önemli adımı" paylaştı.
Konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Öncelikle dikkat etmeniz gereken güneş ışıkları ve bronzlaşmaktan kaçınmaktır.
Sadece güneşlenmek değil, aynı zamanda solaryumdan da kesinlikle uzak durmanız gerektiğini söyleyen uzman bronzlaşmanın DNA hasarına yol açacağının altını çiziyor. Zubritsky, "UV ışınları, hızlı yaşlanmanın en büyük suçlusudur" diyor.
"Cildinizin UV ışınlarının zarar görmesini önlerseniz, vücudunuza iyi bakarsanız ve cilt bakım rutininizi etkili ve tutarlı tutarsanız, erken yaşlanmanın önüne geçebilirsiniz."
Bir diğer hata ise yeterince su tüketmemektir. Su, iç organlarımız kadar cildimiz için de büyük bir önem taşır. Bu nedenle dışardan krem ve bakım gibi müdahalelerin yanı sıra düzenli olarak yeterli su tüketmeye de özen göstermek büyük bir önem taşımaktadır.
KIRIŞIKLIKLARA KARŞI DOĞAL MASKE
Cilt kırışıklıklarını azaltmaya yardımcı olabilecek doğal maskeler ve malzemeler bulunmaktadır. İşte cilt kırışıklıklarını hafifletmek için kullanabileceğiniz o doğal maskenin tarifi
BALLI MASKE
Malzemeler
Uygulama
Balı ve limon suyunu karıştırın. Karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi nemlendirmeye ve canlandırmaya yardımcı olabilir.UYARI: Herhangi bir cilt bakım ürününü veya maskeyi kullanmadan önce, cilt tipinize ve hassasiyetinize uygun olduğundan emin olmak için bir küçük bölgede test yapmanız önemlidir. Cilt kırışıklıklarını hafifletmek için düzenli olarak bu maskeyi kullanabilirsiniz, ancak sabırlı olmalı ve uzun vadeli sonuçlar için düzenli cilt bakımı uygulamaya devam etmelisiniz.