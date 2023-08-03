4 adımda hızlı uzayan güçlü tırnaklara sahip olun! Kırılma derdini ortadan kaldırıyor...

Tırnak yapısı ve tırnağın uzaması süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Tırnakların doğru törpülenmesi ve düzenli bakımının yapılması daha sağlıklı, hızlı ve güçlü uzamasını sağlar. Sağlıklı, hızlı uzayan güçlü tırnaklar için doğru törpü ve tırnak etini kesmenin yanında uygulayacağınız birkaç bakım metoduyla tırnaklarınızı istediğiniz görüntüye kavuşturabilirsiniz.