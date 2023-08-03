4 adımda hızlı uzayan güçlü tırnaklara sahip olun! Kırılma derdini ortadan kaldırıyor...

Tırnak yapısı ve tırnağın uzaması süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Tırnakların doğru törpülenmesi ve düzenli bakımının yapılması daha sağlıklı, hızlı ve güçlü uzamasını sağlar. Sağlıklı, hızlı uzayan güçlü tırnaklar için doğru törpü ve tırnak etini kesmenin yanında uygulayacağınız birkaç bakım metoduyla tırnaklarınızı istediğiniz görüntüye kavuşturabilirsiniz.
Hızlı ve güçlü bir şekilde tırnak uzatabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler;
4 ADIMDA TIRNAKLARI HIZLA UZATAN KÜR
En etkili tırnak uzatma yöntemlerinden birisi ise limon ve zeytinyağı karıştırılarak oluşturulan kürdür.
Bu kür için;
LİMON SUYUYLA TIRNAK UZATMAK
Limon suyu kullanarak tırnaklarınızı güçlü bir şekilde uzatabilirsiniz
Güçlü uzatmanın yanında beyazlatıcı etkisi olduğu için tırnakta oluşan sararmaların yok olmasını sağlar.
Tırnaklarınızı parlatmaya yardımcı olur.
Dilimlere ayrılmış bir limonla tırnaklarınızı ovabilirsiniz. Ovmadan önce elinizde yara olmamasına dikkat edin ki limon elinizdeki yarayı acıtmasın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ TIRNAK UZATICI ETKİSİ
Gece yatmadan önce tırnaklarınızın üstüne ve çevresine hindistan cevizi yağı sürün. Ardından yağın etkisini artırmak için ellerinize eldiven geçirin ve gece boyu bu şekilde bekletin.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI
Hindistan cevizi yağı da tırnakların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.
Tırnakların ihtiyacı olan nemi karşılar.
Hindistan cevizi yağı, içerdiği bileşenler sayesinde tırnakları besler.
Tırnaklarda oluşan hasarı ve kırılmayı iyileştirir.
ZEYTİNYAĞIYLA TIRNAKLARINIZ İSTEDİĞİNİZ UZUNLUĞA GELECEK
Bir kabın içerisine zeytinyağını dökün. Ardından tırnaklarınızı bu kabın içerisinde 10 dakika boyunca bekletin ve nemlendirici özelliği olan bir sabunla yıkayın.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
Tırnaklara zeytinyağı sürmek tırnakların sağlıklı olmasını ve çok daha hızlı uzamasını sağlar.
Tırnaklarınızı zeytinyağıyla ovmak, tırnaklarınızın ihtiyacı olan nemlendirmeyi sağlar.
PORTAKAL SUYUNDAN YARDIM ALIN
Portakal, tırnakların uzamasını sağlayan folik asit açısından zengin bir besin kaynağıdır.
Portakal suyunu sıkarak tırnaklarınızı 10 dakika boyunca portakal suyunun içerisinde bekletebilirsiniz.
Ardından tırnaklarınızı ve ellerinizi sabunla yıkayarak durulayın.
Son olarak ellerinize, özellikle tırnak bölgenize gelecek şekilde nemlendirici uygulayın.
Bu yöntemi tırnaklarınız, uzatmak istediğiniz boyuta gelene dek kullanabilirsiniz.