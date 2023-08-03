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4 adımda hızlı uzayan güçlü tırnaklara sahip olun! Kırılma derdini ortadan kaldırıyor...

Tırnaklarınızı uzatmak istiyor ancak uzatamıyorsanız ya da tam uzatıp oje sürmüşken tırnaklarınız kırılıyor ise izleyeceğiniz bu 4 adımla hızlı uzayan güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:22
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4 adımda hızlı uzayan güçlü tırnaklara sahip olun! Kırılma derdini ortadan kaldırıyor...

Tırnak yapısı ve tırnağın uzaması süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Tırnakların doğru törpülenmesi ve düzenli bakımının yapılması daha sağlıklı, hızlı ve güçlü uzamasını sağlar. Sağlıklı, hızlı uzayan güçlü tırnaklar için doğru törpü ve tırnak etini kesmenin yanında uygulayacağınız birkaç bakım metoduyla tırnaklarınızı istediğiniz görüntüye kavuşturabilirsiniz.

Hızlı ve güçlü bir şekilde tırnak uzatabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler;

4 ADIMDA TIRNAKLARI HIZLA UZATAN KÜR

En etkili tırnak uzatma yöntemlerinden birisi ise limon ve zeytinyağı karıştırılarak oluşturulan kürdür.

Bu kür için;

  1. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile bir yemek kaşığı limon suyunu bir tavada ısıtın ancak kaynamasına izin vermeyin.
  2. Arından ocaktan alıp İstediğiniz soğukluğa ulaştığında, elinizi sokabileceğiniz derinlikte bir kaba aktarın.
  3. Tırnaklarınızı 10 dakika boyunca karışımın içinde bekletin.
  4. 10 dakikanın sonunda ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

LİMON SUYUYLA TIRNAK UZATMAK

Limon suyu kullanarak tırnaklarınızı güçlü bir şekilde uzatabilirsiniz

Güçlü uzatmanın yanında beyazlatıcı etkisi olduğu için tırnakta oluşan sararmaların yok olmasını sağlar.

Tırnaklarınızı parlatmaya yardımcı olur.

Dilimlere ayrılmış bir limonla tırnaklarınızı ovabilirsiniz. Ovmadan önce elinizde yara olmamasına dikkat edin ki limon elinizdeki yarayı acıtmasın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ TIRNAK UZATICI ETKİSİ

Gece yatmadan önce tırnaklarınızın üstüne ve çevresine hindistan cevizi yağı sürün. Ardından yağın etkisini artırmak için ellerinize eldiven geçirin ve gece boyu bu şekilde bekletin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

Hindistan cevizi yağı da tırnakların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Tırnakların ihtiyacı olan nemi karşılar.

Hindistan cevizi yağı, içerdiği bileşenler sayesinde tırnakları besler.

Tırnaklarda oluşan hasarı ve kırılmayı iyileştirir.

ZEYTİNYAĞIYLA TIRNAKLARINIZ İSTEDİĞİNİZ UZUNLUĞA GELECEK

Bir kabın içerisine zeytinyağını dökün. Ardından tırnaklarınızı bu kabın içerisinde 10 dakika boyunca bekletin ve nemlendirici özelliği olan bir sabunla yıkayın.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Tırnaklara zeytinyağı sürmek tırnakların sağlıklı olmasını ve çok daha hızlı uzamasını sağlar.

Tırnaklarınızı zeytinyağıyla ovmak, tırnaklarınızın ihtiyacı olan nemlendirmeyi sağlar.

PORTAKAL SUYUNDAN YARDIM ALIN

Portakal, tırnakların uzamasını sağlayan folik asit açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Portakal suyunu sıkarak tırnaklarınızı 10 dakika boyunca portakal suyunun içerisinde bekletebilirsiniz.

Ardından tırnaklarınızı ve ellerinizi sabunla yıkayarak durulayın.

Son olarak ellerinize, özellikle tırnak bölgenize gelecek şekilde nemlendirici uygulayın.

Bu yöntemi tırnaklarınız, uzatmak istediğiniz boyuta gelene dek kullanabilirsiniz.

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