5 damlası cildi ütü gibi açıyor! Kolajen deposu olan bu bitki ciltte botoks etkisi yaratıyor…

CİLDİ NEMLENDİRİR

Aloe Vera jeli nemlendirici jel olarak kullanıldığında yüz ve ciltte yağlı bir tabaka bırakmaz. Aslında tam tersini yapar; gözenekleri açar ve cildi yumuşatır.

Erkekler için tıraş sonrası bakım olarak kullanılabilir. Bunun nedeni, Aloe Vera jelinin cildin nemli kalmasına yardımcı olması ve jilet yanıklarını ve küçük sıyrık ve kesikleri iyileştirmesidir. Ayrıca kuru cildin tedavisine de yardımcı olur.