5 damlası cildi ütü gibi açıyor! Kolajen deposu olan bu bitki ciltte botoks etkisi yaratıyor…

Aloe Vera, genellikle göz önünde bulunan ancak kıymeti bilinmeyen, harika bir bitkidir. Tropikal olarak da kullanılabilir, yani jeli kişinin cildini, özellikle de yüzünü ve saçını güzelleştirmek için kullanılabilir.
Kullanmadan önce: Aloe vera, jel cilde uygulandığında kızarıklık, şişme, ağrı ve ısı gibi iltihaplanma belirtilerini baskılayan aktif madde olan bradikinaz enzimini içerir. Bu nedenle kullanım öncesinde doktora danışmanız önerilir.
GÜNEŞ YANIĞINI HAFİFLETİR
Aloe Vera jeli soğutma özelliklerine sahiptir ve antiinflamatuardır. Bu nedenle güneş yanığı veya yanık ciltler için en doğal çözümlerden biridir. Bu jelin uygulanması cilt için koruyucu bir tabaka oluşmasına yardımcı olur ve aynı zamanda nemin korunmasına da yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandıran antioksidanlar ve mineraller açısından zengindir. Artık yaz aylarındaki cilt sağlığınızı aloe vera kullanarak koruyabilirsiniz.
CİLDİ NEMLENDİRİR
Aloe Vera jeli nemlendirici jel olarak kullanıldığında yüz ve ciltte yağlı bir tabaka bırakmaz. Aslında tam tersini yapar; gözenekleri açar ve cildi yumuşatır.
Erkekler için tıraş sonrası bakım olarak kullanılabilir. Bunun nedeni, Aloe Vera jelinin cildin nemli kalmasına yardımcı olması ve jilet yanıklarını ve küçük sıyrık ve kesikleri iyileştirmesidir. Ayrıca kuru cildin tedavisine de yardımcı olur.
YARALARIN İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR
Aloe Vera'nın yanıklara, kesiklere ve diğer yaralanmalara karşı oldukça faydalı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Çünkü Aloe Vera yaraların iyileşmesini hızlandırır, yani iyileşme süresini kısaltır. Bu özellikle 1. derece ve 2. derece yanıklarda geçerlidir. Harika bir cilt yanık tedavisidir. Ayrıca cilt hücresi çoğalmasını sekiz kata kadar hızlandırmaya yardımcı olur. Aloe Vera'nın epidermise yani cildin dış katmanına sudan daha hızlı nüfuz ettiği de bilinmektedir.
CİLT YAŞLANMASINI ENGELLER
Aloe vera jeli, antiseptik etkisi nedeniyle cilt için mükemmel bir temizleyici olarak kabul edilir. Etkili antiseptik ajanlar olan sabun benzeri maddelerden, saponinlerden oluşur.
Aloe Vera jelinde bol miktarda C ve E vitamini ile beta-karoten bulunur. Bu nedenle yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerir ve antiinflamatuardır. Ayrıca cilt lekelerini yok etmeye ve yaşlılık çizgilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca vücutta kolajen üretiminin ve cilt elastikiyetinin artmasına yardımcı olur. Bu nedenle günde 5 damla kadar kullanılması önerilmektedir.
ENFEKSİYONU VE SİVİLCEYİ AZALTIR
Sivilce sorunu yaşayanlar aloe vera bitkisinde ferahlık bulacaklardır. Nazik temizliğe yardımcı olur ve antimikrobiyal özellikleri cilde herhangi bir zarar vermeden sivilceleri tedavi eder. Bakterilere karşı koruma sağlayan bir antiseptiktir. Aloe vera polisakkaritler ve gibberellinler içerir. Bunlar yeni hücrelerin büyümesine yardımcı olur ve aynı zamanda iltihabı ve kızarıklığı azaltır. Ayrıca gözeneklerin boyutunu azaltan, fazla sebumu, mikropları ve kiri temizleyen bir büzücü olarak da çalışır.
CİLTTEKİ LEKELERİ AZALTIR
Zaten bildiğimiz gibi Aloe vera, cilt hücresi çoğalmasını hızlandıran, kızarıklığı azaltan ve cilt iltihabıyla mücadele eden güçler içerir; çatlaklar ve sivilce izleri için doğal bir tedavi yöntemidir. Çilleri tedavi etmek ve yaşlılık lekelerini hafifletmek için jel karışımına biraz limon suyu ekleyin. Parlayan bir cilt için bu, mükemmel doğal yöntemlerden biridir.