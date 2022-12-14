50’lerde bile 30’larınızda görünmenin sırrı! Antioksidanlar gençliğinizi geri veriyor

Yaşlanma sürecine yaklaşmanın doğal bir yolu, olumlu bir bakış açısına sahip olmaktır. Oscar ödüllü aktris Jennifer Connelly, People'a verdiği röportajda bahsettiği gibi; kadınların güzelliğini gençlikle bir tutuyoruz ve bu üzücü. Çoğumuz için yaşlı bir kadının güzelliğini takdir etmenin ve bunu kendimizde kabul etmenin o kadar zor olması çok yazık...

Sağlık sorunları hakkında bir doktorla konuşma, tansiyon taraması ve grip aşısı gibi önleyici bakım alma ve sağlığı geliştirme programlarını sürdürme olasılıkları daha yüksektir

Yaşamları üzerinde daha büyük bir kontrol duygusuna ve daha büyük bir yaşama isteğine sahip olmak

Daha iyi beyin performansına ve gelişmiş belleğe sahip olmak

Hastalık ve yaralanmadan çok daha yüksek iyileşme oranı

Kuzey Dakota Eyalet Üniversitesi, "Araştırmalar, yaşlanma konusunda olumlu algılara sahip insanların, olmayanlardan 7,5 yıl daha uzun yaşadığını göstermiştir" açıklamasında bulundu. Buna ek olarak, yaşlanmaya ilişkin olumlu algılara sahip kişilerin deneyimlerine dair bakış açısı:

ANTİOKSİDANLAR

Doğal olarak antioksidan tüketimi, genel sağlık için oldukça önemli. Hücresel düzeyde yaşlanmayla mücadele etmenizin de formülü olan antioksidanlar, yaşlandıkça doğal olarak azalmaya başlayan her şeyi, yeniden yerine koyabilmenize imkan tanıyor.

Beslenme Uzmanı Lisa Richards, beslenmenize antioksidanları eklemenin, cilt görünümünü iyileştirmenin en iyi yolu olduğunu, bu bitki bileşiklerinin yalnızca daha genç bir cilt değil, aynı zamanda gerçekten sağlıklı bir cilt tabakası sunarak birçok sorunu iyileştirebileceğini dile getiriyor.