54 yaşında olduğunu duyan şok oluyor! Pürüzsüz cildinin sırrı bu kremmiş... "Genç kalmak için her gün..."

İyi beslenmenin yanı sıra, temiz ve parlak bir cilt için gün boyunca bol miktarda su içiyor ve şekerli içecekleri tüketmiyor.

Stres kendini fiziksel olarak kırışıklıklarla gösterebilir, bu nedenle Fumi stresini yönettiğinden ve mümkün olduğunca hayata pozitif bakmaya çalıştığını da belirtiyor. Meditasyon ve kişisel bakım, bunu başarmanın birkaç adımından biri. Hoşunuza giden aktivitelere zaman ayırmak zihinsel ve fiziksel sağlığınız için de harikalar yaratabilir.