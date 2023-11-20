54 yaşında olduğunu duyan şok oluyor! Pürüzsüz cildinin sırrı bu kremmiş... "Genç kalmak için her gün..."

Fumi Desalu-Vold, 54 yaşında bir model, YouTuber ve bir çocuk annesi. Desalu-Vold, yaşına oranla pürüzsüz bir cilde sahip olması, çok genç görünümüyle bütün dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Fumi'nin yaşlanmayan güzelliğinin ardında ise birkaç yaşam tarzı alışkanlığı bulunuyor. Cilt bakımı rutini, sağlıklı beslenme süreci, egzersiz ve diyet! Hepimizin bildiği bu adımları, kendine özgü şekilde uygulayan model, oldukça dikkat çekici bir genç görünüme sahip.
Fumi, özellikle egzersiz yapmayı seviyor ve fiziğini kardiyovasküler egzersizler, kuvvet antrenmanı ve esneklik egzersizlerinin bir kombinasyonuna borçlu. Ayrıca genel olarak aktif olmanın sağlıklı ve mutlu bir zihne katkıda bulunduğuna inanıyor.
Fumi, genç kalmanın diğer adımını ise egzersizle birlikte "iyi bir beslenme" sistemine bağlıyor. Dengeli bir beslenme sistemi, aynı zamanda cilt sağlığını da destekleyerek genç görünümünün ardındaki önemli faktörlerden birine dönüşüyor.
Yağ oranı düşük protein, omega-3 gibi yağ asitlerine sahip sağlıklı yağlar, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler Fumi'nin ana besin kaynaklarını oluşturuyor.
İyi beslenmenin yanı sıra, temiz ve parlak bir cilt için gün boyunca bol miktarda su içiyor ve şekerli içecekleri tüketmiyor.
Yaşlara meydan okuyan cildi aynı zamanda tutarlı cilt bakımı rutinine de bağlanabilir. Temizlemesi, nemlendirmesi ve güneş kremi kullanması konusunda özellikle titiz davranıyor.
Stres kendini fiziksel olarak kırışıklıklarla gösterebilir, bu nedenle Fumi stresini yönettiğinden ve mümkün olduğunca hayata pozitif bakmaya çalıştığını da belirtiyor. Meditasyon ve kişisel bakım, bunu başarmanın birkaç adımından biri. Hoşunuza giden aktivitelere zaman ayırmak zihinsel ve fiziksel sağlığınız için de harikalar yaratabilir.