Acelesi olanlar için makyaj yapma rehberi! 10 dakikada tamamlanmış olacak…

İşte size rutininizi basitleştirmeye ve şık ve zahmetsiz bir görüntü ile gününüze başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları.
FARKLI KULLANIMI OLAN ÜRÜNLER İLE ZAMAN KAYBINI ÖNLEYİN
Yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri, her sabah kullandığınız ürün ve araç sayısını sınırlamaktır. Kendinizi tazelenmiş ve güne hazır hissetmenizi sağlayacak birkaç adıma bağlı kalın ve çok zaman alacak olanlardan kaçının. Birden çok kullanıma sahip veya cilt bakım bileşenleri içeren bazı ürünlerden yardım alabilirsiniz. Daha fazla zamanınız olduğunda veya özel bir davete katılacağınız zaman çok farklı ürünler kullanabilirsiniz bu ipuçları, sizi günlük olarak güne hazırlamak için basit bir makyaj rutini oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
BASİT BİR SABAH CİLT BAKIM RUTİNİ UYGULAYIN
Cilt bakımının her sabah makyaj rutininizden önce gelmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Her gün kusursuz makyaj yapmak için zaman harcıyorsanız, ancak cildinize bakım yapmıyorsanız, uzun vadede kendinize daha fazla zorluk çıkarabilirsiniz. Cilt bakımı eksikliği, örtmeye çalıştığımız bazı lekelere ve cilt sorunlarına neden olabilir.
Bu bakımdan, makyaj yapmadan önce bazı cilt bakımı temellerini kullandığınızdan emin olun. En önemlisi, nemlendirici kullandığınızdan emin olun. Bu sadece cildinizi yumuşak ve sağlıklı tutmakla kalmaz, aynı zamanda makyajınızın daha eşit şekilde uygulanmasına yardımcı olabilir.
İHTİYACINIZ OLAN TEMELİ UYGULAYARAK BAŞLAYIN
İstenmeyen kızarıklık veya lekeleri kapatmak, makyaj rutinimizin en çok zaman alabilen kısmıdır. Bazen bu, baz, kapatıcı, fondöten, pudra, bronzlaştırıcı ve sabitleme spreyi gibi birçok ürünün kullanılması gerekliliğine neden olabilir. Bu adımı daha hızlı atlamak istiyorsanız, kullanabileceğiniz birçok kombinasyonlu fondöten veya renkli nemlendirici vardır.
Renkli nemlendiriciler gibi bazı ürünler cilt bakımı ile cildinizi korumayı birleştirmenize yardımcı olabilir. Renkli cilt koruyucuları hem cildinizi güneşin zararlı etkenlerinden korur hem de fondöten sürmenize gerek kalmaz.
Ek olarak, uzun süre kalıcı olan baz ve fondöten veya fondöten ve sabitleyici ürünlerin birlikte olduğu ürünlerden yardım alabilirsiniz. Tipik olarak, daha az yağlı ve daha mat bir bitişe sahip olan fondötenler tek adımda birçok adımı halletmenize yardımcı olur.
RUJ YERİNE RENKLİ NEMLENDİRİCİLERDEN YARDIM ALIN
Dudaklarınızın renkli olmasını seviyorsanız ancak daha kolay bir yöntem arıyorsanız renkli nemlendiriciler en iyi arkadaşınız olacaktır. Dudaklarınızı gün boyu nemli tutacakları gibi dudaklarınızın renkli olması için yeterli pigmenti de barındırırlar. Daha yoğun rujların aksine rötuş gerektirmezler, ancak yine de gün boyunca tazelenebilirler.
EYELİNER İÇİN ŞABLON KULLANIN
Bu hepimizin yaşadığı bir durumdur; bir göze mükemmel şekilde eyeliner sürüp diğerini onunla eşleştirmek için dakikalar harcarız. Düzeltmeye çalıştıkça daha kötü olabilir ve bu geç kalmanıza bile yol açabilir. Ancak eyeliner şablonları her seferinde kusursuz bir eyeliner sürmenize yardımcı olur.
KİRPİKLER İÇİN KİRPİK KIVIRICIDAN YARDIM ALIN
Maskara sürüp kirpiklerinize şekil verecek yoksa kirpik kıvırıcı sizin için etkili bir çözüm olabilir. Sadece birkaç saniye içinde, herhangi bir kozmetik ürünü kullanmadan kirpiklerinize daha kalkık ve dolgun bir görünüm verebilirsiniz.
10 DAKİKALIK MAKYAJ RUTİNİ
ve güne başlamaya hazırsınız!