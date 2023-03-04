Anında daha dolgun kaşların sırrı bu yöntemde saklı! En doğal görünüm için…

Doğal kaşlarınız verdiği gölgeyi hesaba katmak da başka bir yaklaşımdır. Makyaj sanatçısı Delina Medhin, "İdeal renk, kaşların oluşturduğu gölgeyi taklit etmelidir" diyor. "Bu nedenle gölge görünümü veren bir renk tercih edin."

DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN BUNU DENEYİN Doğal kaşlarınızı renklendirmek istemiyorsanız renksiz bir kaş jeli kullanabilirsiniz. Buna karşın renkli bir jel de deneyebilirsiniz. Kaş jelleri kaşlarınızdaki tüyleri kalınlaştırırken aynı zamanda sabit kalmalarını sağlar. Ayrıca, ince ve kavisli veya daha kalın ve daha gür kaşlar istiyorsanız, bir jel her ikisi için de işe yarayacaktır.