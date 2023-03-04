Anında daha dolgun kaşların sırrı bu yöntemde saklı! En doğal görünüm için…

Kaşlarımız yapı gereği birbirine benzese de aslında tam olarak aynı değildir. Bu noktada hedef, mümkün olduğunca birbirlerine benzemelerini sağlamak olmalıdır. Bu noktalara dikkat ederek hem doğal hem de dolgun görünmelerini sağlayabilirsiniz.
DOĞRU RENK SEÇİMİ
Pek çok insan koyu renk kaşları tercih etse de uzmanlar, doğal kaşınızdan aslında bir ton daha açık olan bir rengi seçmeniz gerektiğini söylüyor. Açık tonlar genellikle daha doğal bir görünüm verir ve yapay görünmez. Ayrıca hata için daha fazla alan sağlarlar.
Giselle Soto, "Koyu kahverengi saçlarınız varsa, açık veya orta kahverengi bir renk seçin. Bence kaşlar yüz hatlarınızı güçlendirmemeli, yüzünüzü tamamlamalıdır" diye açıklıyor. Sarı veya kızıl saçlı olanlara toprak tonlarında veya koyu sarı kaş kalemi veya kaş farı denemelerini tavsiye ediyor.
Doğal kaşlarınız verdiği gölgeyi hesaba katmak da başka bir yaklaşımdır. Makyaj sanatçısı Delina Medhin, "İdeal renk, kaşların oluşturduğu gölgeyi taklit etmelidir" diyor. "Bu nedenle gölge görünümü veren bir renk tercih edin."
DOĞAL BİR GÖRÜNÜM İÇİN BUNU DENEYİN
Doğal kaşlarınızı renklendirmek istemiyorsanız renksiz bir kaş jeli kullanabilirsiniz. Buna karşın renkli bir jel de deneyebilirsiniz. Kaş jelleri kaşlarınızdaki tüyleri kalınlaştırırken aynı zamanda sabit kalmalarını sağlar. Ayrıca, ince ve kavisli veya daha kalın ve daha gür kaşlar istiyorsanız, bir jel her ikisi için de işe yarayacaktır.
Kaş uzmanı Michele Holmes, "Renkli jeller, açık veya sarı kaş kılı olanlar veya pigment kaybedenler (grileşenler) için çok pratiktir çünkü kaşlarınıza hızla canlılık verirler" dedi. "Birçok renkli jel ayrıca, kaşları hacimli hale getirmek için kalınlaştırıcı maddeler veya lifler içerir, bu da üç boyutlu olarak daha dolgun, ancak doğal görünen kaşların görünümünü verir."