Avuç avuç dökülen saçların çaresi! Saç tellerini çelik gibi yapan o besin…

Saç tellerinizi güçlendirebilmek için yumurta oldukça etkili besinler arasında yerini alır. Yumurta, protein ve biyotin kaynağı olduğu için saçın güçlenmesini sağlar. Protein, saç için çok önemli bir etkendir, eksikliği sonucunda saç dökülmesine neden olabilir. Biyotin, keratin isimli saç için gerekli olan proteinin üretimi için de gereklidir.