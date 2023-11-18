Avuç avuç dökülen saçların çaresi! Saç tellerini çelik gibi yapan o besin…

Tüketilen besinler saç sağlığını doğrudan etkileyen niteliktedir. Dengeli bir biçimde beslenerek saç köklerinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Güçlü saç kökleri sayesinde de saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.
Saç tellerinizi güçlendirebilmek için yumurta oldukça etkili besinler arasında yerini alır. Yumurta, protein ve biyotin kaynağı olduğu için saçın güçlenmesini sağlar. Protein, saç için çok önemli bir etkendir, eksikliği sonucunda saç dökülmesine neden olabilir. Biyotin, keratin isimli saç için gerekli olan proteinin üretimi için de gereklidir.
Ayrıca yumurtanın içeriğinde yer alan demir, selenyum ve çinko da saçların güçlenmesinde rol oynar. Yumurta sayesinde saçın duyduğu gereksinimleri karşılayabilirsiniz. Saç dökülmesini engelleyen diğer besinler şöyle;
KURU ERİK
Eğer saçlarınız ince, kuru ve soluk renge sahip ise bu durum demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Kuru erik, demir kaynağı bir besindir böylece kuru erik tüketerek saçlarınızın kalınlaşıp güçlenmesini sağlayabilirsiniz.
KİVİ
Kivi iyi derecede C vitamini içeren bir meyvedir. Kivi tüketmek, demirin daha iyi bir biçimde emmesine destek sağlayabilir. Böylece saçların dökülmesini engeller ve uzamasında rol oynar.
HAVUÇ
Havuç, iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu sayede saçların beslenmesinde ve nemli tutulmasında rol oynar. Böylece saç dökülmesinin önüne geçmenize destek olur.
YULAF
Yulafın içeriğinde lif, demir, çinko, omega-6 yağ asitleri içerir. İçeriğinde yer alan çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde saç sağlığının ve cilt sağlığının korunmasında rol oynar. Haftada birkaç kez olacak biçimde yulaf tüketerek saçlarınızın gerek duyduğu besinleri karşılayabilirsiniz.
AVOKADO
Avokado, harika E vitamini kaynağıdır. E vitamini; saçların güçlenmesinde, uzamasında rol oynayarak dökülmenin önüne geçmenizi sağlar.
NOHUT
Nohut, folik asit bakımından zengin içeriğe sahip bir besindir. Nohut, daha fazla miktarda kırmızı kan hücresinin üretilmesine destek olur. Böylece saçların ihtiyaç duyduğu gücü sağlar ve uzamasında rol oynar.
UYARI: Uzun süreli ve şiddetli saç dökülmesine sahipseniz mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.